Mobilità sostenibile, via agli incentivi: rimborsi fino al 50% per bici elettriche e monopattini

Messina ha aderito a un programma nazionale finanziato dal ministero dell'Ambiente. I fondi sono rivolti a lavoratori e studenti degli enti che parteciperanno

MESSINA – Scatterà dal prossimo 18 novembre la nuova campagna di incentivi che permetterà ai cittadini di ricevere un rimborso fino al 50% per gli acquisti di bici elettriche e monopattini. L’iniziativa è stata illustrata oggi a Palazzo Zanca dal vicesindaco Salvatore Mondello e rientra in un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, finanziato dal ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il progetto punta a incentivare l’acquisto di biciclette a pedalata assistita, pieghevoli e non, per uso urbano non sportivo, o di mezzi di micromobilità come i monopattini. Il Comune di Messina metterà a disposizione i fondi che saranno riservati a lavoratori e studenti maggiorenni appartenenti a neti, aziende, istituti scolastici, categorie professionali o commerciali che hanno aderito formalmente al programma. Una quindicina quelli che hanno già sottoscritto la convenzione, ma è ancora possibile partecipare. Tra i partner dell’iniziativa anche Euronobility e Cras, Centro ricerche applicate per lo sviluppo sostenibile.

Gli enti che vorranno accreditarsi potranno farlo iscrivendosi al portale https://muovime.comune.messina.it .