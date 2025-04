Ancora vandali nella villetta di Torre Faro

Messina. Danneggiata di nuovo un'altalena per bambini con disabilità

MESSINA – Un’alltalena vandalizzata alla villetta di Torre Faro, nella piazzetta. Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Questo è il risultato della maleducazione. Uno svago inclusivo, adatto a bambini disabili ridotto così! Perché ragazzini di 90kg ci si siedono sopra. Se, nel momento in cui l’altalena si è staccata, ci fosse stato seduto un bambino con disabilità cosa sarebbe successo? Abbiamo segnalato all’amministrazione comunale. Devono mettere le telecamere”.

Già nell’agosto 2024, un mese dopo l’inaugurazione, i vandali sono entrati in azione. La villetta è dedicata all’ex consigliere di Quartiere Giuseppe Sanò e, in estate, furono danneggiati sempre un’altalena inclusiva e un altro gioco per bambini.

L’altalena per bambini con disabilità è stata voluta dal comitato “villetta Sanò”, nel quadro di un progetto di democrazia partecipata, e dalla compagna di Giuseppe Sanò, Noemi Florio.

