Da Messina a Reggio Calabria, il cibo da strada muove economia e turismo VIDEO

L'ideatore dello Street Food Fest, Alberto Palella, e il vice sindaco Carmelo Versace puntano a raggiungere 100.000 presenze

servizio di Silvia De Domenico

Si punta alle 100.000 presenza già nella prima edizione calabrese. Il Reggio Calabria Street Food Fest è stato un successo nei numeri sin dal primo giorno. “Finalmente quel ponte gastronomico che avevamo tanto sognato fra Messina e Reggio Calabria oggi è realtà”, dice soddisfatto l’ideatore della manifestazione e amministratore di Eventivamente, Alberto Palella.

“Contenti che tutti gli operatori stiano lavorando”

La prima edizione del Reggio Street Food è stata fortemente voluta dall’Amministrazione Falcomatà. A rappresentare il Comune c’era il vice sindaco Carmelo Versace. “Puntiamo a superare le 100.000 presenze e se così non fosse siamo contenti lo stesso. Gli operatori calabresi stanno lavorando molto, così come le attività del territorio, dagli alberghi ai b&b ai bar e ristoranti”, dichiara Versace.

“Un evento che crea un indotto per tutto il territorio”

Ancora una volta l’organizzazione dello Street Food Fest ha messo in movimento turismo ed economia. Molte visitatori sono arrivati, infatti, sia dalla Sicilia che dalla Calabria. Come ha sottolineato l’ideatore dell’evento Palella manifestazioni di questo tipo creano un indotto per tutto il territorio e sono occasione di promozione turistica. “Molti commercianti e imprenditori della zona ci hanno già chiesto quando organizzeremo la prossima edizione”, conclude sorridendo Palella.

