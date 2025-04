Jonica-Milazzo, il cuore del mister Famulari si ferma e in due lo salvano

Dopo la partita intervento provvidenziale del team manager Coledi e dell'asssistente arbitro Bennici

A raccontarlo è la stessa società calcistica Jonica su Facebook. “Attimi di terrore nel post partita della gara di ieri con il Milazzo (neo promossa in D, n.d.r.), in Eccellenza. Il nostro allenatore, Enzo Famulari, si accascia, diventa cianotico, il cuore finisce di battere. Sembra tutto finito, il nostro capitano Ragosta insieme a Gianni Ruggeri tentano inutilmente di aprirgli la bocca e tirare fuori la lingua. Nulla di fatto. Non si perde mai d’animo il team manager Antonio Coledi, che incessantemente pratica il massaggio cardiaco. Giunge pure l’assistente arbitro Pietro Bennici, che è anche un operatore della Croce Rossa. Afferra il defibrillatore appeso al muro, accanto allo spogliatoio dell’arbitro, e tutti insieme, squadra e altri addetti ai lavori, ridanno la vita al mister”.

“Adesso Enzo sta meglio”

Enzo Famulari “adesso sta bene e non corre nessun rischio”, fa sapere sempre la società. “Il gravissimo malore accusato a fine gara è rientrato nel pronto soccorso del Policlinico. Adesso i medici faranno le indagini approfondite per ricostruire quanto accaduto dal punto di vista clinico”.