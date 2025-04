In via Porto Salvo le moto continuano a stare sul marciapiede

Se non interviene la Polizia municipale, con sanzioni adeguate, l'incivile parcheggio delle moto sui marcipaiedi continuerà

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Via Porto Salvo numeri 1/3. Questione di tutti i giorni”.

La foto che ci è stata inviata denuncia l’incivile abitudine di parcheggiare le moto sul marciapiede, ostacolando, sino a renderlo impossibile, il transito dei pedoni. Analoga segnalazione ci è stata inviata due anni fa. Questo vuol dire che il comportamento maleducato messo in evidenza dal nostro lettore è, come lui sostiene, strutturale e non episodico. E se non interviene la Polizia municipale, irrogando sanzioni adeguate, la scorrettezza continuerà indisturbata.