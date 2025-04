“Briga Superiore, borgo abbandonato dalle istituzioni”

Appello al Comune di Messina per la riqualificazione della ex scuola elementare di Briga Superiore, colpita dall'alluvione del 2009

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Intendo denunciare il caso della ex scuola elementare di Briga Superiore, dichiarata inagibile dopo l’alluvione del 2009. Mi rivolgo al sindaco di Messina, Federico Basile, agli assessori competenti e, per pura conoscenza, al presidente della Prima Municipalità Costa”.

I danni causati dall’alluvione del 2009

Afferma Giuseppe Micali, della Pro Loco Briga Superiore: “La ex scuola elementare era diventata un punto di riferimento non solo della locale Associaziono Pro Loco, che ne curava la normale manutenzione, ma di tutto il circondario. Era luogo di socializzazione, di incontro per bambini e vi si organizzavano eventi. Purtroppo, con la tragica alluvione del 2009 la struttura è stata sommersa di fango e detriti e, conseguentemente, le autorità hanno dichiarato l’impossibilità a proseguire qualsiasi attività sociale”.

Sino ad oggi nulla è stato fatto per recuperare la scuola

Continua Micali: “Da allora nulla è stata fatto, nonostante le numerose richieste di intervento e di riqualificazione della struttura per farla diventare nuovamente un punto di riferimento per la popolazione.

Come si vede benissimo dalle foto, cadono calcinacci, i muri sono crepati, ci sono vetri rotti, infissi distrutti dal tempo. Inoltre il tetto è in Eternit, molto pericoloso per l’incolumità pubblica”.

Le istiuzioni intervengano per il bene comune

“Si spera che le autorità istituzionali si rendano conto del pericolo attuale e progettino una seria riqualificazione e messa in sicurezza della ex scuola, per consegnarla alla cittadinanza per il bene comune. L’obiettivo è che possa tornare ad essere a un luogo d’incontro, di socializzazione, di eventi con finalità sociali per il bene della collettività. Si resta sempre disponibili ad un incontro con le istituzioni”, conclude l’esponente della Pro Loco Briga Superiore.

Giuseppe Micali – Pro Loco Briga Superiore