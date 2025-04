“Camaro Superiore. Liquami in strada dopo una riparazione”

"Dopo i lavori eseguiti per sistemare una condotta fognaria i liquami si diffondono ancora per strada con odori nauseabondi"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Qualche tempo fa a Camaro Superiore sono stati eseguiti lavori di sistemazione di una condotta fognaria, installando un nuovo tombino di copertura, come si vede nelle foto. Si intendeva così risolvere un problema di fuoriscita dei liquami dal fondo stradale. Purtroppo, però, è successo che dopo l’intervento la fogna ha preso a uscire dal tombino sollevandolo per qualche centimetro dalla sua sede. Qualcuno, passando di lì, lo ha spostato e da circa una settimana i liquami invadono copiosamente la strada tra le abitazioni. I residenti sono, così, costretti a convivere con un odore nauseabondo. Il disagio è stato segnalato al Consiglio di quartiere che ha, a sua volta, informato l’Amam. A tutt’oggi, però, non si è fatto vedere nessuno”.