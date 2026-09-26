 Monforte San Giorgio. Il gruppo Merlino aderisce al progetto Leanza (Pd)

Monforte San Giorgio. Il gruppo Merlino aderisce al progetto Leanza (Pd)

Redazione

Monforte San Giorgio. Il gruppo Merlino aderisce al progetto Leanza (Pd)

sabato 26 Settembre 2026 - 13:12

Al centro dell’impegno ci saranno sanità, infrastrutture, servizi, sviluppo locale e sostegno agli enti locali

Il consigliere comunale di Monforte San Giorgio Francesco Merlino, insieme al gruppo che ne condivide il percorso politico sul territorio, aderisce al progetto politico del deputato regionale del Partito Democratico Calogero Leanza.

Una scelta maturata dopo un confronto sui temi che riguardano Monforte San Giorgio, la Valle del Mela e il territorio messinese.

«Con Calogero Leanza abbiamo trovato disponibilità al confronto, attenzione per le comunità locali e concretezza nell’affrontare i problemi del territorio – dichiara Merlino –. È su queste basi che nasce il nostro percorso comune».

Al centro dell’impegno ci saranno sanità, infrastrutture, servizi, sviluppo locale e sostegno agli enti locali.

«Continueremo a lavorare partendo dalle esigenze dei cittadini, rafforzando un percorso politico che possa dare maggiore voce al nostro territorio nelle istituzioni regionali» dichiara Leanza.

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