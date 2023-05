Aveva 43 anni ed era d'origini srilankesi

PANAREA – Incidente mortale sul luogo di lavoro. Il dipendente di un albergo a Panarea è morto nel pomeriggio in circostanze da accertare. Aveva 43 anni ed era d’origini srilankesi. L’elisoccorso era stato attivato ma per l’uomo non c’è stato niente da fare.

Le indagini dei carabinieri sono in corso. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Lipari.

