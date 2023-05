Morto l'ex parroco di Scaletta, padre Leo Crescenti - Tempostretto

I funerali martedì in Cattedrale a Messina

SCALEZZA ZANCLEA – E’ morto all’età di 87 anni padre Pantaleone Crescenti, ex parroco di Scaletta Zanclea e Guidomandri. Da tutti conosciuto come padre Leo. “Sacerdote ardente mariano – ha detto il parroco, don Gianfranco Pistorino – ha chiuso gli occhi a questo mondo nel giorno in cui ricordiamo la Madonna di Fatima. Dio, che tanto ha amato e ha fatto amare alle sue comunità, adesso padre Leo lo può contemplare nella pienezza della verità, accompagnato dalla Beata Vergine Maria. Preghiamo per lui”. I funerali avranno luogo martedì 16 maggio alle 16 in Cattedrale a Messina.