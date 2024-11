Motociclista morto in autostrada A20, a processo il Cas. Sotto accusa le condizioni della galleria

Pioveva in galleria e Lillo Mortelliti si schiantò sull'asfalto nei pressi dello svincolo di Brolo, nel 2022

Patti – Sarà il processo a stabilire se ci sono responsabilità, e di chi sono effettivamente, nell’incidente avvenuto il 13 febbraio 2022 sull’autostrada A20 Messina -Palermo all’altezza di Brolo. Incidente costato la vita al motociclista Letterio Mortelliti, scivolato con la sua Bmw di grossa cilindrata su un ristagno d’acqua all’interno della galleria Cipolla e schiantatosi al suolo.

Il processo

Sotto accusa sono finite le condizioni della galleria e la Procura di Patti contesta l’omicidio colposo agli allora vertici del Consorzio autostrade e i tecnici responsabili della manutenzione del tratto. L’udienza preliminare celebrata dal Gup Eugenio Aliquò di Patti che ha rinviato a giudizio: Salvatore Minaldi, Anna Sidoti, Salvatore Giacobbe, Dario Costantino e Antonio Ferraro. Il processo comincerà il prossimo 14 gennaio davanti al Tribunale di Patti ed è al dibattimento che i difensori, gli avvocati Andrea Mario Franchina, Giovanni Calamoneri, Alessandro Ardiri, Francesco Balletta e Carmelo Peluso faranno valere la loro tesi.

Pioveva in galleria



L’accusa in sostanza per gli imputati è quella di non aver assicurato i doverosi controlli e gli interventi alla galleria Cipolla, dove dal tetto della galleria scolò dell’acqua che formò un ristagno. Una pozza di quasi un metro e quaranta, che fece perdere aderenza alla ruota della grossa moto di Mortelliti.

Il mondo delle due ruote pianse Lillo Mortelliti

Lillo, così era conosciuto il 58enne di Villafranca, marito di una dipendente del Cas, era un esperto motociclista e appassionato di ciclismo e quel giorno procedeva in direzione Messina quando, nei pressi dello svincolo di Brolo, scivolò schiantandosi al suolo. Il profondo trauma cranico non gli lasciò scampo. La famiglia ha chiesto alla magistratura di fare luce sulle responsabilità dell’incidente e si è costituita parte civile al processo, assistita dall’avvocato Rosy Spitale.