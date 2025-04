Voto ex Province, ecco il Consiglio della Città metropolitana di Messina

Sud chiama Nord (Avanti con Basile) elegge 4 consiglieri. La Lega 3. Resta fuori la Dc

Elezioni di secondo livello per la composizione delle ex Province in Sicilia. Per il Consiglio metropolitano di Messina, erano 1.281 gli aventi diritto al voto tra consiglieri e sindaci. Ecco ora la nuova composizione per il Consiglio metropolitano, formato da 14 eletti.

Sud chiama Nord (“Avanti con Basile”) 4 consiglieri: Carmelina Bambara, Giuseppe Crisafulli, Flavio Santoro e Daniela Zirilli.

Lega Salvini 3 consiglieri: Pinuccio Calabrò, Alberto Ferraù e Antonino Russo.

Fratelli d’Italia 2 consiglieri: Libero Gioveni e Francesco Perdichizzi.

Forza Italia 2 consiglieri: Carmelo Pietrafitta e Alessandra Milio.

PD – L’alternativa 2 consiglieri: Felice Calabrò e Domenico Santisi (M5S).

Grande Sicilia 1 consigliere: Ilenia Torre.



