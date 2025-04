Torna la via degli artisti: le opere e gli autori in Piazza Immacolata di Marmo

Nuovo appuntamento dell'iniziativa organizzata dal comitato artisti, che abbellirà l'area dietro al campanile del Duomo mentre in città arriveranno centinaia di croceristi

MESSINA – Il sole, la primavera e centinaia di croceristi richiameranno in piazza decine di professionisti per il ritorno dell’iniziativa “La via degli artisti“. Il comitato artisti, che organizza l’evento, ha lanciato l’appuntamento per domani, martedì 29 aprile, dalle ore 10 in piazza Immacolata di marmo.

Un’iniziativa, quella degli artisti, che lo scorso anno ha riscosso notevole successo tra musica, fumetti, dipinti e poesie, ma anche sculture e performance di ogni tipo. Tanti croceristi hanno apprezzato l’evento, acquistando le opere e ri-postando molte foto sui social. Ora il nuovo appuntamento nell’area pedonale dietro al campanile del Duomo.