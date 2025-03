Motori, un anno di appuntamenti a Messina organizzati dalla Top Competition

Il clou sarà il Rally del Tirreno-Messina a novembre, prima gli Slalom tra Torregrotta, Roccavaldina, Salice e il Trofeo dei Castelli Peloritani

MESSINA – È stato illustrato a palazzo Zanca il calendario per la stagione 2025 delle gare automobilistiche volute e co-organizzate dal Comune e dalla Città Metropolitana di Messina insieme alla Top Competition. Presenti all’incontro con la stampa il sindaco della Città metropolitana Federico Basile; gli assessori alle Politiche sportive Massimo Finocchiaro e alla Protezione civile Massimiliano Minutoli; la presidente del Consiglio comunale di Roccavaldina Rosa Duca; l’assessore allo Sport di Torregrotta Raffaele Nastasi; il vicesindaco di Novara di Sicilia Salvatore Buemi; il presidente ACI Messina Massimo Rinaldi; la Top Competition, sodalizio rappresentato da Armando Battaglia; e telefonicamente il fiduciario ACI Sport Sicilia Daniele Settimo. Presente all’incontro il comandante del Corpo di Polizia municipale Giovanni Giardina, che sarà impegnato nel coordinamento del Corpo in occasione della competizione.

Gli appuntamenti di Top Competition

Al centro dell’attenzione quindi la finale Nazionale di Coppa Italia Rally ACI Sport, che avrà luogo il 15 e 16 novembre al Rally Tirreno Messina. Un ritorno di prestigio per la città sullo Stretto, che si prepara ad accogliere l’evento clou della stagione rallistica tricolore, frutto di una sinergia virtuosa tra ACI Sport, la delegazione Siciliana guidata da Daniele Settimo, e le Istituzioni locali. Accanto al Rally Tirreno Messina, figurano lo Slalom di Novara di Sicilia e lo Slalom Torregrotta – Roccavaldina, confermati nel Campionato Italiano Slalom, mentre lo Slalom di Salice entra nella Coppa ACI Sport di 5ª Zona. A completare l’offerta c’è il Trofeo dei Castelli Peloritani, valido come Trofeo Nazionale Regolarità, che valorizza l’automobile nella sua dimensione storica e culturale. Cinque appuntamenti distribuiti nel corso dell’anno che ribadiscono il ruolo strategico di Messina e provincia nel panorama motoristico nazionale. Top Competition si conferma così un punto di riferimento nella promozione dello sport automobilistico in Sicilia, grazie ad una progettualità solida, riconosciuta e condivisa.

Le parole dei presenti

“Tre anni fa, su input dell’assessore Minutoli, grande esperto di questa disciplina sportiva, è cominciato un percorso di grande rilancio, insieme alla Top Competition – ha ricordato il sindaco metropolitano Federico Basile – ed oggi è motivo di orgoglio e soddisfazione annunciare che il Rally Tirreno Messina diventa finale nazionale di Coppa Italia. L’organizzazione di eventi sportivi di così alto livello è frutto della sinergia tra società sportive e Istituzioni e punta ad accrescere la passione del pubblico verso il mondo delle quattro ruote, che, nella nostra città e provincia, vanta lunghe e gloriose tradizioni”.

L’assessore Finocchiaro ha sottolineato come “Lo sport e la promozione del territorio siano un binomio che crea un importante indotto turistico ed economico. La presenza di circa 150 equipaggi, con staff e accompagnatori al seguito, rende Messina e la sua provincia sempre più attrattore turistico. La scelta della nostra città, quale tappa finale, significa che Messina è anche accogliente e sicura perché, grazie all’organizzazione di eventi così importanti, nazionali e internazionali, ha avuto la capacità e l’opportunità di rodare un sistema che l’ha qualificata idonea ad ospitare eventi di questa portata”.

Su quest’ultimo aspetto, durante il suo intervento, si è soffermato l’assessore Minutoli: “Questa edizione del Rally Tirreno Messina sarà ancora più affascinante, ma altrettanto impegnativa sotto l’aspetto organizzativo e della sicurezza. Per questa ragione ad ognuno sarà chiesto un impegno maggiore nel predisporre e coordinare tutte quelle azioni a carico degli addetti ai lavori, della Protezione civile e delle Associazioni di volontariato, necessarie a garantire la sicurezza dei numerosi partecipanti. Il Rally Tirreno Messina sarà la gara clou e si contestualizza all’interno di altri quattro appuntamenti particolarmente prestigiosi, tutti supportati dalla Città metropolitana di Messina”.

Rinaldi: “Soddisfatti di Top Competition”

Il presidente Rinaldi ha dichiarato che: “Siamo soddisfatti dell’alto livello di Top Competition, Messina vanta una spiccata professionalità in fatto di organizzazione”. Secondo il fiduciario ACI Settimo: “Ottenere la finale nazionale di Coppa Italia Rally ACI Sport a Messina ha richiesto un lavoro impegnativo, sebbene possiamo contare sulle capacità organizzative di Top Competition e sull’interazione con il territorio. Il fascino dei luoghi e delle strade sarà un’ulteriore caratteristica per catalizzare l’interesse da parte dei migliori concorrenti di ogni parte d’Italia”.

ACI Sport ha espresso gratitudine verso le Amministrazioni presenti e le figure sportive, sottolineando l’importanza dei commissari di percorso. A sostenere la visione del sodalizio, anche gli interventi dei rappresentanti istituzionali dei comuni limitrofi, i quali hanno ribadito l’importanza del motorsport come leva di promozione turistica e coesione territoriale. L’intera provincia potrà beneficiare di una rilevante ricaduta mediatica ed economica.

