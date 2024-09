MoveMe, abbonamento annuale a 50 euro: “Obiettivo 21mila tessere”

Torna la campagna abbonamento annuale a prezzo scontato per bus e tram a Messina. Per l'Atm: "un risultato straordinario"

Ora è ufficiale: MoveMe torna con l’abbonamento annuale alla cifra di 50 euro, poco più di 4 al mese che consentiranno ai sottoscrittori di salire su bus e tram senza limitazioni per 12 mesi. Dopo il boom dello scorso anno, Comune e Atm rilanciano l’iniziativa con l’obiettivo di raggiungere 21mila tessere. L’anno scorso, tra prima tranche di luglio e seconda a dicembre, si è arrivati a 28mila.

Il costo aumenta, da 20 a 50 euro. Ma per l’Azienda non sarà un problema poiché rappresenta comunque un risparmio evidente rispetto ai 250 euro di abbonamento annuale standard.

A spiegare come funziona è il presidente dell’Azienda trasporti municipalizzata Giuseppe Campagna, accanto al sindaco Federico Basile, il vice sindaco Salvatore Mondello e il direttore generale Salvo Puccio che ne hanno approfittato per fare il punto sulle strategie dell’amministrazione a proposito di trasporto pubblico locale.

Abbonamento on line

“Qualche modifica dell’ultimo momento l’abbiamo fatta. Anziché raggiungere la soglia di 14mila o 15mila saliremo a 21mila. La novità è che rispetto al MoveMe precedente, dov’era previsto il caricamento di molti documenti, si potrà fare tutto online. Abbiamo semplificato la piattaforma e non bisognerà allegare niente. Ci si collegherà, si inseriranno i dati e immediatamente il sistema genererà un qrcode che consentirà di viaggiare 7 giorni e poi si ritirerà la tessera. Se invece sei stato già abbonato, sarà ricaricata la tessera. L’obiettivo vero è far sì che più persone possibili salgano sui mezzi” spiega Campagna.

Validità e rinnovi

MoveMe partirà tra domenica e lunedì, alle 00.01. L’abbonamento potrà essere acquistato anche alle macchine automatiche, quelle rosse. Mentre chi lo ha acquistato a dicembre potrà acquistare il nuovo adesso che avrà validità da gennaio, varrà sempre per un anno. “Non volevamo far bruciare tre mesi o quattro mesi a chi aveva già preso l’abbonamento – precisa Campagna – La data si potrà scegliere”. Sulle ulteriori richieste il presidente aggiunge: “Penso che raggiungeremo gli obiettivi e dovremo capire come farne altre”.

Atm: “Risultati straordinari”

“Pensiamo sia un risultato straordinario e voglio ringraziare tutti quelli che hanno lavorato all’obiettivo, c’è stato molto lavoro dietro per passare da 104 abbonati a 28mila. In totale, compresi studenti e universitari siamo arrivati a 39 mila, un risultato davvero straordinario. Mi ha chiamato il presidente di Astra, amministratore di Trenord per intenderci, per complimentarsi e studiare questi numeri. Siamo orgogliosi”. racconta il presidente Atm.

Più bus e mezzi sostenibili

“Ma questo deve diventare un lavoro strutturale ed è previsto che arrivino altri 78 mezzi, per una flotta che continuerà a crescere. Messina ha il 78,8% di mezzi sostenibili Euro 6 e il 15,3% di ibridi o elettrici, la media italiana è del 48,5% e dell’8,2%. Oggi tutti sanno che ci siamo, che Messina c’è e che ha un ruolo importante. Ricordo che nel 2018 e nel 2019 c’erano tante cucche che avevano pronosticato che con noi sarebbe scomparso il servizio pubblico. Mi permetto di dire che oggi Atm è un fiore all’occhiello e non è un colosso coi piedi d’argilla”, conclude orgoglioso Campagna.