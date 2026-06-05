Movida selvaggia a Taormina, i due giovani messinesi a confronto col giudice

Oggi l'interrogatorio del 24enne e del 25enne fermati dopo la rissa davanti la discoteca

Messina – Mentre la Polizia vaglia video, foto e testimonianze, il giudice per le indagini preliminari Salvatore Pugliese ha convocato i due giovani messinesi fermati per tentato omicidio dopo aver seminato il panico fuori da una discoteca di Taormina. Il video dell’auto lanciata in folle corsa tra la gente ha fatto il giro dei social e dei media ed è diventata lo sfondo di un duro attacco del sindaco Cateno De Luca.

Tentato omicidio, il fermo dei due giovani

L’interrogatorio è fissato per oggi alle 10. Il 24enne e il 25enne in carcere saranno accompagnati dai difensori, gli avvocati Giovanni Caroè, Salvatore Silvestro e Tommaso Calderone, e potranno fornire la loro versione dei fatti. Secondo gli investigatori c’era il 24enne alla guida dell’auto ripresa nel video. Subito prima avrebbero preso parte alla lite finita in rissa con un gruppo di giovani catanesi. Dopo il confronto il giudice deciderà se convalidare o revocare il fermo disposto dal pubblico ministero Fabrizio Monaco, qual è l’accusa del quale devono rispondere e se tenerli in carcere o scarcerarli.

L’invettiva del sindaco

De Luca, che ha rilanciato l’episodio, ha parlato di un ferito in ospedale ma alle forze dell’ordine, almeno fino a ieri, non erano arrivate denunce. Per questo la Polizia lancia l’appello a presentarsi per chi ha visto qualcosa, ha informazioni o immagini utili per chiarire l’episodio.

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