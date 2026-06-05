 Movida selvaggia a Taormina, i due giovani messinesi a confronto col giudice

Movida selvaggia a Taormina, i due giovani messinesi a confronto col giudice

Alessandra Serio

Movida selvaggia a Taormina, i due giovani messinesi a confronto col giudice

venerdì 05 Giugno 2026 - 07:00

Oggi l'interrogatorio del 24enne e del 25enne fermati dopo la rissa davanti la discoteca

Messina – Mentre la Polizia vaglia video, foto e testimonianze, il giudice per le indagini preliminari Salvatore Pugliese ha convocato i due giovani messinesi fermati per tentato omicidio dopo aver seminato il panico fuori da una discoteca di Taormina. Il video dell’auto lanciata in folle corsa tra la gente ha fatto il giro dei social e dei media ed è diventata lo sfondo di un duro attacco del sindaco Cateno De Luca.

Tentato omicidio, il fermo dei due giovani

L’interrogatorio è fissato per oggi alle 10. Il 24enne e il 25enne in carcere saranno accompagnati dai difensori, gli avvocati Giovanni Caroè, Salvatore Silvestro e Tommaso Calderone, e potranno fornire la loro versione dei fatti. Secondo gli investigatori c’era il 24enne alla guida dell’auto ripresa nel video. Subito prima avrebbero preso parte alla lite finita in rissa con un gruppo di giovani catanesi. Dopo il confronto il giudice deciderà se convalidare o revocare il fermo disposto dal pubblico ministero Fabrizio Monaco, qual è l’accusa del quale devono rispondere e se tenerli in carcere o scarcerarli.

L’invettiva del sindaco

De Luca, che ha rilanciato l’episodio, ha parlato di un ferito in ospedale ma alle forze dell’ordine, almeno fino a ieri, non erano arrivate denunce. Per questo la Polizia lancia l’appello a presentarsi per chi ha visto qualcosa, ha informazioni o immagini utili per chiarire l’episodio.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Messina Si Cambia con Marcello Scurria Sindaco VIDEO
30 secondi possono salvarti la vita: lo screening per il tumore del polmone VIDEO
Seggio centrale, oggi si completerà il conteggio delle liste. Poi le preferenze
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED