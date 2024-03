“’Mpinna” col motorino senza patente, assicurazione e revisione. Multa da 7mila euro

Circolava in corso Cavour ed è stato fermato dalla polizia municipale

MESSINA – Maxi multa da 7mila euro per un giovane che, in corso Cavour, circolava su un motorino con la ruota anteriore sollevata, senza patente assicurazione e revisione. Il motorino è stato sequestrato e posto sotto fermo amministrativo.

A piazza Antonello, invece, multati i conducenti di due auto con volume di musica molto alto.

Multa anche per il gestore di una discoteca, che non utilizzava l’impianto di amplificazione certificato, bypassando il suo limitatore. Dovrà ripristinare lo stato originale di fatto se non vorrà incorrere alla sospensione della licenza di ballo.