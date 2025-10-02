Muore camionista a bordo di una nave Caronte. Caos per i pendolari

La nave Pietro Mondello era partita alla 6.40 da Villa San Giovanni, quella delle 7.20 non è ripartita da Messina

Tragedia stamani a bordo di un traghetto della compagnia Caronte & Tourist, impegnato nella traversata dello Stretto di Messina.

Un autotrasportatore è deceduto per un improvviso malore mentre si trovava sulla nave “Pietro Mondello”, partita da Villa San Giovanni alle 6:40. L’allarme è scattato immediatamente, ma all’arrivo nel porto di Messina, intorno alle 7, il personale medico giunto sul posto con un’ambulanza non ha potuto che confermare il decesso dell’uomo.

A causa delle procedure necessarie a seguito dell’accaduto, la partenza successiva prevista per le 7:20 verso Villa San Giovanni è stata cancellata. L’annullamento della corsa, avvenuto proprio nel pieno dell’ora di punta, ha provocato significativi disagi e ritardi per i tanti pendolari che ogni giorno attraversano lo Stretto, costringendoli ad attendere il traghetto successivo.