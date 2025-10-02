 Muore camionista a bordo di una nave Caronte. Caos per i pendolari

Muore camionista a bordo di una nave Caronte. Caos per i pendolari

Redazione

Muore camionista a bordo di una nave Caronte. Caos per i pendolari

giovedì 02 Ottobre 2025 - 10:00

La nave Pietro Mondello era partita alla 6.40 da Villa San Giovanni, quella delle 7.20 non è ripartita da Messina

Tragedia stamani a bordo di un traghetto della compagnia Caronte & Tourist, impegnato nella traversata dello Stretto di Messina.

Un autotrasportatore è deceduto per un improvviso malore mentre si trovava sulla nave “Pietro Mondello”, partita da Villa San Giovanni alle 6:40. L’allarme è scattato immediatamente, ma all’arrivo nel porto di Messina, intorno alle 7, il personale medico giunto sul posto con un’ambulanza non ha potuto che confermare il decesso dell’uomo.

A causa delle procedure necessarie a seguito dell’accaduto, la partenza successiva prevista per le 7:20 verso Villa San Giovanni è stata cancellata. L’annullamento della corsa, avvenuto proprio nel pieno dell’ora di punta, ha provocato significativi disagi e ritardi per i tanti pendolari che ogni giorno attraversano lo Stretto, costringendoli ad attendere il traghetto successivo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La Flotilla inchioda i governi europei alle loro responsabilità sul genocidio
Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
Messina Street Food Fest, riparte il viaggio fra le 50 casette del gusto VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED