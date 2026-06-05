Muore in ospedale alla vigilia dei 59 anni, s’indaga sul decesso a Milazzo

Operata di colecistectomia a Barcellona e trasferita in Rianimazione a Milazzo. La famiglia vuole capire perché è morta

Indaga la Procura di Barcellona sulla morte di una donna avvenuta nei giorni scorsi nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Fogliani di Milazzo. La 58enne era stata operata di colecistectomia all’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona, poi le sue condizioni sono peggiorate ed è scattata la corta all’ospedale mamertino, dove è stata dove era stata ricoverata in Rianimazione. E’ spirata poco prima di compiere 59 anni.

Operazione di routine poi la morte

Adesso i familiari, residenti a Barcellona, vogliono capire cosa è accaduto e perché la donna, ricoverata per un intervento chirurgico di routine, è peggiorata e non è stato possibile salvarla. La magistratura ha sequestrato la salma per effettuare l’autopsia che chiarirà i motivi della morte e ha ordinato il sequestro della cartella clinica relativa al caso.