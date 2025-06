Museo di storia naturale dello Stretto, nominate la commissione scientifica e il CTS

Un altro passo verso l'istituzione del polo di Messina a Palazzo Weigert

MESSINA – Nuovi passi avanti per l’istituzione del Museo di storia naturale dello Stretto di Messina nell’area del Mediterraneo. A un mese dalla convenzione stipulata tra il Comune e l’Università di Messina, il decreto sindacale n.52 del 19 giugno ha ufficializzato le nomine dei componenti del Comitato tecnico scientifico (CTS) e della Commissione scientifica (CS).

I componenti del CTS

Il Comitato Tecnico Scientifico sarà composto dalla dottoressa Rosa Bonanno, quale “Esperto e curatore delle sezioni di Scienze della Terra”, dal dottor Rosario Torre quale “Esperto in Geografia della Sicilia Nord-Orientale”, dalla dottoressa Caterina Gallo quale “Esperto in Geositi della Sicilia Nord-Orientale” e dal dottor Francesco Dieni quale “Esperto, curatore e tassidermista delle sezioni della SubArea Zoologia”.

I componenti del CS

La Commissione Scientifica, invece, dal dottor Stefano Branca, “Esperto in vulcanologia”, dalla professoressa Domenica Saccà, “Esperto in minerali metallici e/o in paleontologia degli invertebrati”, dalla professoressa Concetta Calabrò, “Esperto in zoologia”, dall’architetto Fabio Todesco, “Esperto in architettura”, e dalla dottoressa Gabriella Giuseppina Maria Tigano, “Esperto in Archeologia/Storia dell’Arte Antica – Area di Scienze Archeologiche/Architettoniche/Artistiche, applicate alle Scienze della Terra”.

Il Museo, che sarà creato a Palazzo Weigert conterrà collezioni scientifiche inclusa una comunale di Malacologia (studio dei molluschi) e una di Pesci Abissali dello Stretto proveniente dal Museo della Fauna di UniMe. Questo è il frutto della convenzione stipulata a maggio, che prevederà anche la possibilità di scambio temporaneo o definitivo di reperti e collezioni, lo sviluppo di progetti di ricerca comuni, l’organizzazione di attività didattiche e formative e la diffusione dei risultati della ricerca attraverso pubblicazioni ed eventi scientifici.