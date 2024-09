Nasce la Messina Basket Association, quattro società di pallacanestro insieme VIDEO

Castanea, San Matteo, Savio e Fortitudo per aiutarsi e portare avanti settori senior, giovanili, femminile e baskin

MESSINA – Chi ci ha lavorato definisce la Mba (Messina Basket Association) qualcosa che in città non si era mai vista. Castanea Basket 2016, Fortitudo Messina, Domenico Savio e San Matteo Messina si mettono insieme, ma al tempo stesso manterranno ognuna la propria identità. L’idea di base è aiutarsi a vicenda facendo il bene dei tanti ragazzi e ragazzi che a Messina amano questo sport. Il faro sarà la formazione del Castanea Basket che milita in Serie B Interregionale e accoglierà un domani eventuali prodotti locali del settore giovanile anche delle altre società in prima squadra. Il Castanea inoltre ha in gestione l’impianto del PalaRitiro che è già la casa del San Matteo, la società di pallacanestro femminile di Serie B, ma ci saranno vantaggi reciproci per tutti da questa unione perché il Savio ad esempio nei suoi campionati potrà contare sul doppio tesseramento dei giovani gialloviola, mentre i settori giovanili della Fortitudo sia maschili che femminili potranno giocare in prima squadra in Serie B con Castanea e San Matteo.

L’occasione per lanciare la Mba è stata la presentazione del Castanea a Palazzo Zanca, inizialmente era così poi si è trasformata in una festa del basket con tanti giovani e con tante maglie colorate a riempire il Salone delle Bandiere. Le quattro associazioni puntano a crescere aiutandosi reciprocamente sapendo che da soli è più difficile, lavorano inoltre in una ventina di scuole sul territorio cittadino, hanno il baskin e quindi l’inclusione nel loro programma e lavorano in una zona complicata della città. Non c’era nessuno dell’amministrazione a fare gli onori di casa, ma dopo aver presentato il progetto comune le quattro società hanno fatto sfilare i loro atleti, dalle prime squadre ai settori giovanili. Per il Castanea presentato un nuovo giocatore, il cubano Raul De La Cruz che potrà dare anche diverse soluzioni tattiche a coach Cavalieri.

Filippo Frisenda (Castanea): “Oggi inizia un percorso difficile che abbiamo deciso di percorrere insieme e proveremo a superare le difficoltà. Era tempo che a Messina si cominciasse a collaborare con un numero di tesserati e campionati importanti. Le associazioni avranno una media di tre campionati giovanili a testa, il patto di collaborazione sta nel concedere o ricevere eventuali cestisti per riuscire a fare un campionato di livello un po’ più importante. Questo è stato fatto per cercare di lavorare tutti al meglio”.

Simona Grillo (San Matteo): “Abbiamo deciso di intraprendere questo nuovo percorso, speriamo che vada tutto bene e tireremo le somme a maggio. Parteciperemo in questa collaborazione a quattro con il campionato di Serie B femminile. Noi ci alleniamo e giochiamo al PalaRitiro e anche le nostre attività giovanili, quest’anno avremo anche Under 15, 14 e 13. Rispetto allo scorso anno spenderemo qualcosa in meno concentrandoci sul settore giovanile e l’obiettivo è arrivare tra le prime quattro posizioni per giocarci i playoff”.

Claudio Cavalieri (Fortitudo): “Sicuramente abbiamo aderito mettendo a disposizione tutto il nostro settore giovanile, la Fortitudo continuerà ad avere la propria anima e le proprie squadre in campo. In alcune categorie collaboreremo sia con Castanea che San Matteo, insieme cercheremo di raggiungere risultati migliori. PalaRussello? Noi abbiamo i turni lì, l’assessore mi ha garantito che sarà data una pulizia generale e garantiti i canestri. Spero che riusciremo a realizzare i sogni di questa amministrazione che sta lavorando bene in quest’indirizzo”.

Alessandro Pati (Domenico Savio): “Con Filippo ci conosciamo da anni e io ho anche giocato a Castanea e già in passato facevamo doppio tesseramento scambiandoci gli atleti. Quest’anno la scelta è stata di migliorarsi in tutti i campionati. Come Savio in particolare giocheremo l’Under 19 Gold di cui siamo vice campioni regionali e quest’anno punteremo a vincere. I nostri obiettivi sono vincere più possibile e lottare contro le squadre di vertice che saranno agguerrite”.

