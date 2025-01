Nasce l’Associazione Imprenditori Taormina, presidente è Carmelo Pintaudi

Sono già 130 le attività economiche che hanno aderito al nuovo sodalizio

TAORMINA. Nata dalla fusione di due precedenti sodalizi, si affaccia sullo scenario locale l’Associazione Imprenditori Taormina, che ha già raccolto l’adesione di 130 attività economiche taorminesi. Presidente è Carmelo Pintaudi, nominato da un direttivo di cui fanno parte Morena Beninati, Giacomo Mendolia, Salvatore Parisi, Giuseppe Chemi, Fabio Ricotta, Valentina Scarpata, Natale Cintorrino e Maurizio Musumeci.

“Finalmente – ha esordito Pintaudi – dopo una serie di incontri siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo. La velocizzazione è stata dovuta anche alla presenza di nuovi investitori di respiro internazionale che si sono affacciati sul territorio di Taormina e che stanno cambiando, in qualche maniera, quello che è il tessuto economico della città”.

Il rapporto con l’amministrazione comunale

Pintaudi ha anticipato i primo obiettivi dell’Associazione Imprenditori Taormina: “Ci apprestiamo ad iniziare un rapporto nuovo di collaborazione con l’amministrazione attiva per cercare di incidere sulla programmazione del futuro della città da cui non possiamo certamente tirarci fuori. È, infatti, inammissibile che gli operatori economici e i giovani possano essere esclusi dal prendere parte alle scelte anche perché pensiamo di dover tutelare, oltre che nostri investimenti, anche la città stessa nella sua interezza”. La nuova associazione intende operare in sinergia con gli altri rappresentanti del tessuto imprenditoriale. “Ci sentiamo, già da tempo – ha concluso il presidente Pintaudi – anche con l’associazione albergatori e con altri sodalizi presenti sul territorio per cercare di fare un fronte unico e ottenere il benessere comune”.