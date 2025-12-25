Natale 2025, Accolla: “Valorizzare la dimensione del servizio nella Chiesa”

L'arcivescovo di Messina, al suo ultimo anno, celebre la messa in Cattedrale e si prepara alla chiusura del Giubileo ordinario

MESSINA – Oggi la tradizionale messa di Natale in Cattedrale alle 11. Monsignor Giovanni Accolla, arcivescovo di Messina, al suo ultimo anno, celebra al Duomo e si prepara alla chiusura del Giubileo ordinario il 28 dicembre alle 17.30. In quell’occasione non sarà celebrata alcuna messa in nessuna chiesa parrocchiale, rettoriale o cappellania o istituto religioso del territorio dell’arcidiocesi.

Nell’incontro del 23 dicembre, nella Cappella di S. Maria all’Arcivescovado, nel Palazzo Arcivescovile, l’arcivescovo ha invece incontrato i direttori e il personale della Curia diocesana per lo scambio di auguri. Ha insistito sull’importanza di “valorizzare la dimensione del servizio nella Chiesa”. E ha “esortato a guardare l’istituzione curiale non come una semplice macchina organizzativa, come una sorta di azienda, ma come strumento di servizio, facendo entrare sempre più profondamente Dio che si fa uomo nella quotidianità del proprio agire. Portare, dunque, Cristo e la sua speranza dentro il proprio ministero e il proprio vissuto, perché non sia sterile il proprio agire”.



Articoli correlati