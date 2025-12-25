 Torna l'Holiday Vinyl Market Muricello: la festa del vinile tra musica, arti e convivialità

Torna l’Holiday Vinyl Market Muricello: la festa del vinile tra musica, arti e convivialità

Redazione

Torna l’Holiday Vinyl Market Muricello: la festa del vinile tra musica, arti e convivialità

giovedì 25 Dicembre 2025 - 09:10

Appuntamento sabato 27 e domenica 28 dicembre: ecco il programma e cosa si troverà a Messina

MESSINA – L’Associazione Culturale Vinyl Fest e i commercianti del Mercato Muricello hanno organizzato la seconda edizione dell’evento “Holiday Vinyl Market Muricello”, una grande festa di due giorni che celebra l’amore per la musica, le arti e la convivialità. L’iniziativa si terrà sabato 27 e domenica 28 dicembre al Mercato Muricello. Permetterà ai cittadini di esplorare un ampio ventaglio di esperienze culturali e artistiche.

Dischi, fotografia e tanto altro

Gli appassionati di musica potranno immergersi in una vasta esposizione di dischi in vinile da collezione, con 4 espositori che propongono il meglio del vinile nuovo e usato. Ci saranno inoltre 3 stand di illustrazioni artistiche e uno dedicato alla fotografia analogica, con macchine fotografiche e pellicole per rivivere l’autenticità dell’immagine classica. L’esperienza dell’evento si arricchisce con 3 laboratori pratici, tra cui uno di fotografia, uno di rilegatura (a cura di The Messineser) e, per i più piccoli (6–10 anni), un laboratorio di propedeutica musicale a cura del cantautore Dario Naccari.

Musica e Dj set

Inoltre sono in programma un totale di 8 DJ set con artisti che offriranno suoni interessanti e innovativi.
Previsti, inoltre, 2 live acustici: sabato 27 la band messinese Nudissimi, con il loro sound fresco e indie; domenica 28 la cantautrice Maria Violenza, con un intimo set dedicato alla tradizione siciliana di Rosa Balistreri. Il pomeriggio di sabato è previsto anche un talk, nel corso del quale sarà presentato il decimo numero della rivista LetteraEmme Magazine.

Il programma

Sabato 27 Dicembre
12:00 Apertura esposizione
15:00 Lab. di rilegatura con Olga Gurgone
15:00 DJ set Piero Lupo
17:00 Presentazione LetteraEmme Magazine
17:30 DJ set Sandro Inturri
19:00 Live Nudissimi
20:00 DJ set Daniele Mizvar
21:30 DJ set Morgan Maugeri
23:00 Fine

Domenica 28 Dicembre
10:00 Apertura esposizione con playlist a cura di The Messineser
10:30 Lab. di fotografia con Nicola Buonuomo
11:00 Lab. di propedeutica musicale con Dario Naccari
12:30 DJ set Sergio Caminiti
15:00 DJ set MisterStreo8
16:30 DJ set NESSUNCONFINE
18:00 DJ set Totally Unrelated
19:30 Live Maria Violenza
20:30 Fine

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Le amministrative, le piste ciclabili e la necessità di guardare al futuro di Messina
Messina, la magia del Natale ai bimbi in ospedale
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED