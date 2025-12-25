Torna l’Holiday Vinyl Market Muricello: la festa del vinile tra musica, arti e convivialità

Appuntamento sabato 27 e domenica 28 dicembre: ecco il programma e cosa si troverà a Messina

MESSINA – L’Associazione Culturale Vinyl Fest e i commercianti del Mercato Muricello hanno organizzato la seconda edizione dell’evento “Holiday Vinyl Market Muricello”, una grande festa di due giorni che celebra l’amore per la musica, le arti e la convivialità. L’iniziativa si terrà sabato 27 e domenica 28 dicembre al Mercato Muricello. Permetterà ai cittadini di esplorare un ampio ventaglio di esperienze culturali e artistiche.

Dischi, fotografia e tanto altro

Gli appassionati di musica potranno immergersi in una vasta esposizione di dischi in vinile da collezione, con 4 espositori che propongono il meglio del vinile nuovo e usato. Ci saranno inoltre 3 stand di illustrazioni artistiche e uno dedicato alla fotografia analogica, con macchine fotografiche e pellicole per rivivere l’autenticità dell’immagine classica. L’esperienza dell’evento si arricchisce con 3 laboratori pratici, tra cui uno di fotografia, uno di rilegatura (a cura di The Messineser) e, per i più piccoli (6–10 anni), un laboratorio di propedeutica musicale a cura del cantautore Dario Naccari.

Musica e Dj set

Inoltre sono in programma un totale di 8 DJ set con artisti che offriranno suoni interessanti e innovativi.

Previsti, inoltre, 2 live acustici: sabato 27 la band messinese Nudissimi, con il loro sound fresco e indie; domenica 28 la cantautrice Maria Violenza, con un intimo set dedicato alla tradizione siciliana di Rosa Balistreri. Il pomeriggio di sabato è previsto anche un talk, nel corso del quale sarà presentato il decimo numero della rivista LetteraEmme Magazine.

Il programma

Sabato 27 Dicembre

12:00 Apertura esposizione

15:00 Lab. di rilegatura con Olga Gurgone

15:00 DJ set Piero Lupo

17:00 Presentazione LetteraEmme Magazine

17:30 DJ set Sandro Inturri

19:00 Live Nudissimi

20:00 DJ set Daniele Mizvar

21:30 DJ set Morgan Maugeri

23:00 Fine



Domenica 28 Dicembre

10:00 Apertura esposizione con playlist a cura di The Messineser

10:30 Lab. di fotografia con Nicola Buonuomo

11:00 Lab. di propedeutica musicale con Dario Naccari

12:30 DJ set Sergio Caminiti

15:00 DJ set MisterStreo8

16:30 DJ set NESSUNCONFINE

18:00 DJ set Totally Unrelated

19:30 Live Maria Violenza

20:30 Fine