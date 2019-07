Negozi di canapa light a Messina e Villafranca. Denunciati 4 titolari - Tempostretto

Tutta la sostanza è stata sequestrata per essere sottoposta ad analisi di laboratorio

MESSINA – I Carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno controllato 6 negozi di vendita di prodotti derivanti da piante di canapa ed hanno denunciato quattro persone, ritenute responsabili di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nello specifico i Carabinieri della Stazione di Messina Arcivescovado hanno denunciato, in stato di libertà, il titolare di un esercizio commerciale, situato nel centro cittadino, per aver messo in vendita, prodotti del tipo canapa light. Infatti, all’interno dell’attività, i Carabinieri hanno trovato centinaia di confezioni contenenti infiorescenze di canapa indiana, per un peso complessivo di circa un chilo. In un altro negozio, un distributore automatico vendeva confezioni contenenti infiorescenze di canapa indiana, per un peso complessivo di circa 30 grammi, e boccette contenenti circa 150 grammi di trinciato e infiorescenze di canapa sativa. Anche in questo caso, denuncia e sequestro.

I carabinieri di Villafranca, invece, hanno controllato altri due negozi e denunciato i due titolari. In uno c’erano 243 confezioni contenenti infiorescenze di canapa sativa, per un peso complessivo di oltre 300 grammi, nonché due piante, alte oltre un metro, di canapa sativa. Nell’altro, decine di confezioni contenenti infiorescenze di canapa sativa, per un peso complessivo di circa 40 grammi, tutto sequestrato.