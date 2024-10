Nel Messinese nuova allerta gialla: rischio meteo-idrogeologico e idraulico anche domani

L'avviso della protezione civile per il 23 ottobre

MESSINA – La protezione civile ha diramato un nuovo avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico sul Messinese, con validità fino alle 24 di domani, mercoledì 23 ottobre. Stavolta il livello dell’arte è giallo per entrambi i rischi. Resta alto il livello d’attenzione, soprattutto dopo quanto successo negli ultimi giorni, con allagamenti, fango e torrenti in piena in gran parte della città, soprattutto a sud e nella fascia ionica.

Sono previste per la giornata di domani “precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia occidentale e settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sulle isole dello Stretto di Sicilia”. Con venti “localmente forti meridionali sulla Sicilia occidentale, in attenuazione” e mari “molto mossi lo Stretto di Sicilia, lo Ionio meridionale e il mar Tirreno meridionale settore ovest”.