Torrente Zafferia: dopo l’incendio a San Filippo si è aggravato l’allarme idrogeologico

L'avvenimento di agosto ha avuto conseguenze e reso ancora più urgente un intervento strutturale

MESSINA – Le immagini degli effetti del maltempo in Emilia-Romagna. E quelle dei disagi e pericoli in Sicilia. L’Italia tutta ha un enorme problema chiamato messa in sicurezza e non esistono più parole sufficienti per esprimere i pericoli a cui andiamo incontro di pioggia in pioggia. Ieri è stato un altro giorno difficile nel Messinese. E l’allarme dei cittadini per il torrente Zafferia,,“basta un po’ d’acqua e trascina tutto”, si deve collegare pure al disastro degli incendi di quest’estate. Mentre è stato chiuso al transito il sottopasso di Pistunina che conduce a Zafferia, invaso da detriti, vanno ricordate le fiamme del 3 agosto e l’effetto nell’aggravare il dissestro idrogeologico, come ci ha confermato un esperto.

Torniamo indietro. Nella zona a monte dell’area di Zafferia, il 3 agosto c’è stato un grosso incendio. Con l’incendio a San Filippo, il terreno, una volta che gli alberi sono stati bruciati dalle fiamme, non fa da barriera quando ci sono precipitazioni intense. E il materiale finisce sul torrente. L’esondazione del 20 agosto non è stata casuale. Ecco perché serve un intervento urgente e strutturale che deve vedere in campo più entii: l’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, la Regione e il Comune.

Quel fango a Zafferia e l’Italia tutta da riparare

In sostanza, in quella Messina sud (e non solo) così bisognosa di attenzioni, fango e materiale eroso terminano sul torrente. I cittadini che vivono nella zona sanno che, in caso di esondazione, devono pisizionarsi nei piani superiori delle abitazioni e aspettare che smetta di piovere. Ma non è vita questa. E basta una pioggia torrenziale per avere davvero paura.

L’Italia tutta, a parte le necessarie “buone pratiche” di protezione civile, ha bisogno di un’efficace “riparazione”. E i soldi si devono trovare.

