Neonato morto all’ospedale di Polistena. Indaga la Procura di Palmi

I genitori del piccolo, una coppia di Taurianova aspettavano da giorni il lieto evento che, invece, si è trasformato in tragedia

Un neonato è deceduto dopo il parto nell’ospedale di Polistena, in provincia di Reggio Calabria. Il fatto è accaduto nella notte tra sabato e domenica nel reparto di ginecologia del presidio ospedaliero. Il padre del piccolo, che avrebbe dovuto chiamarsi Matteo, ipotizzando un caso di presunta malasanità, ha presentato una denuncia ai carabinieri e alla Polizia che hanno avviati i primi accertamenti per fare luce sulle cause del decesso. La cartella clinica è stata acquisita e trasmessa alla Procura di Palmi. I genitori del piccolo, una coppia di Taurianova aspettavano da giorni il lieto evento che, invece, si è trasformato in tragedia. Secondo, i parenti, la partoriente, infermiera di professione, dopo circa 20 ore di travaglio, avrebbe più volte chiesto che le venisse praticato il parto cesareo. Ad accorgersi che qualcosa non andava, secondo quanto si è appreso, sarebbe stata la stessa puerpera che, dopo il parto, prendendo il bambino in braccio si è resa conto che non dava segni di vita.