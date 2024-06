Nessun candidato sindaco a San Luca: Comune commissariato, arriva la commissione antimafia

Per la quarta volta negli ultimi 20 anni non si è votato per le comunali per mancanza di liste e di candidati

In questa settimana a San Luca, arriverà la commissione parlamentare antimafia . È quanto stabilito durate la riunione dell’ufficio di presidenza della commissione parlamentare antimafia. Il comune di San Luca è stato nuovamente commissariato, in quanto, non è stata presentata, infatti, alcuna candidatura a sindaco ed il Comune. Il primo cittadino uscente, Bruno Bartolo, in carica dal 2019, ha deciso di non ripresentare la propria candidatura. Per la quarta volta negli ultimi 20 anni qui non si è votato per le comunali per mancanza di liste e di candidati. Il sindaco uscente, Bruno Bartolo, che ha governato il paese gli ultimi cinque anni, e ha spiegato che “in questa consiliatura, difficile, le istituzioni mi hanno lasciato da solo. Mai una telefonata, quantomeno per capire se San Luca avesse qualche necessità. Per far arrivare un dirigente scolastico a queste latitudini ho dovuto minacciare le dimissioni”.