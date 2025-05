Ninni Bruschetta in scena al Nuovo Teatro Scaletta con “Il mio nome è Caino”

Il monologo, scritto da Claudio Fava e diretto da Laura Giacobbe, chiude domenica la prima stagione del nuovo teatro scalettese

SCALETTA ZANCLEA – Domenica 25 maggio alle ore 18:30, al Nuovo Teatro Scaletta va in scena lo spettacolo “Il mio nome è Caino”, interpretato da Ninni Bruschetta accompagnato da Cettina Donato al pianoforte. Il monologo scritto da Claudio Fava, diretto da Laura Giacobbe e prodotto da Bam Teatro, chiude la prima stagione del nuovo teatro scalettese che, da dicembre a maggio, ha proposto spettacoli di prosa, musica e teatro ragazzi.

Entusiasta il direttore artistico Maurizio Puglisi: “Sono molto contento del lavoro svolto quest’anno al Nuovo Teatro Scaletta. Questa prima stagione ci ha permesso di offrire al pubblico una programmazione articolata con spettacoli che sono stati largamente apprezzati e che il prossimo anno sarà arricchita anche da attività di formazione. La buona partecipazione ci ha restituito grande entusiasmo e muove in noi il desiderio di continuare ad investire le nostre energie per rendere questo spazio un luogo sempre più aperto e condiviso con tutta la comunità”.

Appuntamento, dunque, a domenica 25 maggio con “Il Mio Nome è Caino” – produzione Bam – ispirato all’omonimo romanzo di Claudio Fava, (edito da Dalai Editore nel 1997 e, in nuova versione, da Baldini+Castoldi nel 2014). Lo spettacolo era già stato prodotto da Nutrimenti Terrestri nel 2019 e ancor prima nel 2002, con un diverso cast e la regia di Ninni Bruschetta. “Il mio nome è Caino” è specchio dinamico e lucido dell’essere e del fare mafioso e si intreccia alle musiche, composte ed eseguite dal vivo dalla pianista, compositrice e direttore d’orchestra Cettina Donato: due brani editi insieme a composizioni inedite, concepite appositamente per sostenere il racconto di Caino ed attraversate da contaminazioni classiche, popolari e jazz. Le musiche sono frutto di uno studio condiviso con l’interprete, eco della freddezza quanto dell’umanità del personaggio e ne sostengono le modulazioni emotive.

“Caino è il killer di mafia che al comando ha preferito l’amministrazione rigorosa della morte – chiarisce Laura Giacobbe nelle note di regia – qualcosa che somiglia a un mestiere ma che è anche una impietosa chiave di lettura dell’universo mafioso e delle sue opache propaggini, un personaggio fuori dalla cronaca, costruito interamente all’interno della coscienza. Un “pensiero fuori posto” muove il suo racconto, assoluto, spietato, estremo, senza margini di riscatto. Fuori posto è anche il suo raccontare, a tratti straniato dalla vertigine dell’azione, oppure ingoiato dalla musica che lo sostiene, che improvvisa e improvvisando spinge Caino a cercare ancora un altro tono, un altro modo per dire, fuori tempo massimo, quando è troppo tardi per raccontare e tutto suona come una dolente deposizione resa a sé stessi”. I biglietti di tutti gli spettacoli sono disponibili su LiveTicket. Per informazioni è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 3517914291 o una mail a nuovoteatroscaletta@gmail.com. Il Nuovo Teatro Scaletta è sito in Piazza Don Bosco presso il Centro Culturale Polifunzionale a Scaletta Zanclea.