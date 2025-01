Nino Spanò è il nuovo soprintendente ai Beni culturali e ambientali

L'architetto subentra a Mirella Vinci

MESSINA – L’architetto Nino Spanò è stato nominato Soprintendente ai Beni Culturali e Ambientali. Una nomina che ha soddisfatto il consiglio dell’Ordine degli Architetti Ppc della provincia di Messina, che ha sottolineato come Spanò “saprà svolgere con la serietà, capacità e abnegazione dimostrate in questi anni di servizio presso la Soprintendenza di Messina con ruoli di primo piano”.

L’architetto subentra a Mirella Vinci, che l’ordine ha ringraziato “per il grande lavoro svolto con competenza, serietà e attitudine al confronto durante questi anni. Sempre attenta alla valorizzazione dei Beni della nostra città, alla qualità dei progetti di intervento per le aree soggette a vincolo, ha dedicato parte del suo tempo a suggerire ai professionisti la strada migliore per fare le cose, facendole bene. Si conclude a fine anno la sua attività come Soprintendente, che proseguirà comunque sui progetti avviati sotto la sua direzione, ma siamo certi che continuerà a dare il suo importante e competente contributo per costruire una Città Metropolitana migliore, magari attraverso uno dei Dipartimenti del nostro Ordine professionale”.