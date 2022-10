Nizza. Campetto in via Falcone e Borsellino, chiesto il finanziamento - Tempostretto

Dopo l'ordinanza di divieto di utilizzo per non disturbare i residenti, il Comune presenta un progetto di riqualificazione

NIZZA – Il Comune di Nizza punta sul bando “Sport e periferie 2022” per riqualificare il campetto di via Falcone e Borsellino e farne una struttura sportiva al servizio di tutta la comunità. Si tratta di uno dei punti del programma del sindaco Natale Briguglio, che adesso ha compiuto il primo importante passo verso la realizzazione. Nei giorni scorsi, infatti, gli uffici comunali hanno presentato la domanda di partecipazione al bando con un progetto che prevede la creazione di un centro sportivo multifunzionale. “Adesso – spiega il sindaco Briguglio – non ci resta che sperare e incrociare le dita affinché il progetto venga finanziato”.

L’ordinanza e la promessa del sindaco Briguglio

Del campetto di via Falcone e Borsellino si era parlato agli inizi di settembre, quando lo stesso Briguglio aveva firmato un’ordinanza con cui disponeva il divieto utilizzare lo spazio. “Perché purtroppo crea forti disagi alle famiglie che abitano nelle immediate vicinanze”, aveva precisato il primo cittadino. Il sindaco non si era però limitato al divieto. “Lungi da me impedire ai ragazzi di crescere facendo sana e libera attività fisica – aveva aggiunto – infatti ho invitato un gruppo di giovani in aula consiliare per ascoltare e discutere della problematica, proponendo, con grande entusiasmo dei ragazzi, di utilizzare il campo sportivo in alternativa al campetto. Chiaramente si tratta di una soluzione temporanea, in attesa di reperire i fondi per adeguare definitivamente la struttura in via Falcone e Borsellino”. La strada scelta è quella del bando “Sport e periferie”. Il progetto c’è. Ora si spera nel finanziamento per realizzarlo.

