Nizza. Incendio lambisce una palazzina, il sindaco: “Tragedia sfiorata”

Decisivo l'intervento di alcuni cittadini e dei carabinieri di Roccalumera, che si sono dati da fare prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Danneggiata una macchina in sosta

NIZZA DI SICILIA – Grande apprensione ieri notte a Nizza di Sicilia per un incendio in pieno centro abitato, spento grazie al pronto intervento di alcuni cittadini e dei carabinieri che hanno impedito alle fiamme di diffondersi in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco. Sul posto anche il sindaco Natale Briguglio: “Si è quasi sfiorata una tragedia per via di un incendio domato grazie al contributo di alcuni cittadini, dei vigili del fuoco e al prezioso ausilio dei carabinieri della stazione di Roccalumera che hanno dimostrato una preparazione ed un coraggio veramente di alto livello”. Per Briguglio l’azione dei militari dell’Arma ha dato “il senso dello spirito con il quali questi uomini e donne in divisa proteggono il nostro territorio”. Le fiamme si sono sprigionate davanti un’abitazione in ristrutturazione di via Comandante Todaro.

Il rogo ha danneggiato un’autovettura parcheggiata nelle vicinanze e senza il pronto intervento dei residenti avrebbe provato danni ben maggiori. Con l’ausilio di alcuni tubi per l’irrigazione, infatti, cittadini e militari dell’Arma hanno cercato di arginare il rogo, spento poi dai vigili del fuoco del distaccamento di Letojanni. Non si esclude la natura dolosa. Le fiamme infatti sarebbero scaturite da una catasta di legnaposizionata davanti l’abitazione in fase di ristrutturazione. La palazzina adiacente ha riportato danni non gravi su una facciata.