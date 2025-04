Redazionale

Redazionale – Pensare di passare a un’auto elettrica è facile, ma farlo può essere tutto un altro discorso. Basti pensare ai costi d’acquisto ancora abbastanza elevati e non sono accessibili a tutti.

In questo caso, una possibile alternativa può essere quella del noleggio a lungo termine. Si tratta di una formula che consente di guidare vetture moderne e sostenibili, pagando solo un canone mensile che include gran parte delle spese di gestione.

Dato il grande interesse che negli ultimi anni questa soluzione ha generato, andiamo a vedere come funziona e perché potrebbe essere perfetta per chi vuole guidare un’auto ecologica senza troppi pensieri o impegni economici.

Noleggio auto elettriche a lungo termine: perché scegliere questa soluzione

Chi sceglie il noleggio a lungo termine di auto elettriche non deve sostenere il costo iniziale del veicolo, ma pagare un canone mensile fisso per un periodo che va solitamente dai 24 ai 60 mesi.

Questa quota copre non solo l’uso del mezzo, ma spesso anche assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria e assistenza stradale. In questo modo, sarà possibile sapere sempre in anticipo quanto si spenderà e non avranno sorprese legate a guasti o riparazione improvvise. Inoltre, alla fine del contratto, si può scegliere di restituire l’auto, rinnovare il noleggio con un nuovo modello, oppure proseguire con la stessa auto.

Il noleggio a lungo termine di auto elettriche, inoltre, è sempre più disponibile presso i vari Store specializzati, dove è presente personale altamente qualificato in grado di orientare i propri clienti verso un contratto personalizzato e un modello configurato in base alle loro esigenze.

Noleggio auto elettriche a lungo termine: come funziona concretamente

La stipula del contratto è piuttosto semplice. Per prima cosa, si sceglie l’auto elettrica che si preferisce, valutando autonomia, tempi di ricarica e compatibilità con le abitudini di guida. In seguito, si definisce la durata dell’accordoe il chilometraggio annuo previsto. Più basso è il numero di chilometri, più contenuta risulterà la rata mensile, perché saranno minori le probabilità di usura e gli interventi di manutenzione.

Una volta firmato il contratto, tocca al versamento dell’eventuale anticipo, se previsto. Molte aziende di noleggio, in realtà, non lo richiedono e ad ogni modo si traduce in un modo per abbassare il canone mensile.

Da quel momento in poi, bisognerà preoccuparsi solo di ricaricare l’auto, mentre tutto il resto (coperture assicurative, tagliandi, possibili guasti) sarà gestito dalla società di noleggio.

A ogni modo, prima di selezionare il modello, è possibile anche effettuare un test drive per sapere se il modello scelto è l’auto giusta per sé e si guida bene.

Auto elettriche a noleggio: perché sceglierle

Le auto elettriche hanno costi energetici spesso inferiori e permettono di circolare liberamente nelle zone a traffico limitato di molte città, se il regolamento locale lo consente.

Con il noleggio, è possibile sfruttare tutti questi benefici senza impegnarsi economicamente nell’acquisto, che rimarrebbe comunque soggetto a svalutazione nel tempo.

Un altro punto a favore molto pratico riguarda la possibilità di parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu.

Se invece l’auto elettrica a noleggio la sceglie un’azienda e non un privato, i benefici fiscali sono ulteriormente rilevanti: infatti, i canoni di noleggio possono essere dedotti e in alcuni casi l’IVA è detraibile.

Cosa succede a fine contratto?

Alla scadenza dell’accordo, si hanno diverse opzioni: restituire l’auto senza costi aggiuntivi (salvo chilometraggio extra o danni non da normale usura) oppure rinnovare il contratto con un nuovo modello elettrico.

Si tratta di una formula molto flessibile, quindi, che permette di cambiare il vecchio modello con un modello ancora più moderno, magari con maggiore autonomia e funzioni sempre più avanzate.