De Luca ha scelto: Rossana Carrubba è il nuovo segretario generale del Comune

Rossana Carrubba è il nuovo segretario generale del Comune di Messina. Come anticipato da Tempostretto ieri (VEDI QUI), il sindaco Cateno De Luca alla fine ha chiuso il cerchio sul nome della funzionaria che arriverà direttamente dal Comune di Taormina, dove negli ultimi due anni ha svolto lo stesso incarico. Scelta nel 2016 dal sindaco Eligio Giardina, Rossana Carrubba era stata finora confermata anche dal nuovo sindaco Mario Bolognari che, eletto a Taormina lo scorso 10 giugno, aveva fatto trascorrere il termine dei 120 giorni entro il quale avrebbe potuto avviare il procedimento di revoca e successiva nomina di un nuovo funzionario.

La Carrubba, molto apprezzata per il suo lavoro, era così rimasta in carica a Taormina, anche se adesso si apre un nuovo capitolo. A Messina prenderà il posto di Antonio Le Donne, a sua volta scelto da Leoluca Orlando per il Comune di Palermo. Il nome della Carrubba era infatti già circolato a Palazzo Zanca nello scorso mese di agosto, quando fu ufficializzata la nomina di Le Donne e si aprì il toto-nomine per la poltrona di segretario generale. De Luca aveva smentito categoricamente, poi ha temporeggiato per ben due mesi, qualche voce dice per dare il tempo alla Carrubba di maturare alcuni requisiti necessari per l’incarico messinese, e alla fine ecco la nomina.

Nel curriculum di Rossana Carrubba varie esperienze come segretario generale in diversi comuni della provincia. Era già conosciuta nella zona ionica, prima ancora di arrivare nel 2016 a Taormina, per aver ricoperto dal 1 agosto 2014 al 31 maggio 2015 l'impegnativo ruolo di commissario straordinario del Comune di Savoca. Ed è stato proprio in quegli anni che Cateno De Luca e Rossana Carrubba si sono incontrati, anzi più che altro scontrati. All’epoca De Luca era sindaco di Santa Teresa di Riva ed era pronto per lanciarsi in una nuova corsa elettorale che aveva come ambizioso obiettivo quello di unificare i comuni di Santa Teresa e Savoca che in quel momento era commissariata e proprio sotto la guida della Carrubba. Non mancarono i duri attacchi di De Luca nei confronti della situazione economica del Comune di Savoca, ci fu anche una dura querelle per 200 mila euro che De Luca rivendicava per Santa Teresa da parte di Savoca. Diversi furono i botta e risposta che caratterizzarono quella campagna elettorale, fino a quando De Luca abbandonò l’idea di candidarsi a Savoca per rimanere a Santa Teresa.

Da allora però di tempo ne è passato e quindi De Luca ha deciso di puntare su di lei. Sempre scorrendo il curriculum ecco gli altri incarichi svolti in questi anni: dal 2006 al 31 ottobre 2009 è stata titolare nei Comuni di Valdina e Roccavaldina. Dal 2007 al 2009 è stata anche direttore generale del Comune di Valdina; dal 1 novembre 2009 al 31 dicembre 2012 era stata impegnata a Torregrotta e Condrò, e dal 1 gennaio 2013 al 30 ottobre 2013 ha svolto l'incarico di segretario generale a Roccalumera. Dal 2010 al luglio 2015 la Carrubba era stata, inoltre, segretario dell’Unione dei Comuni Valle del Tirreno. Ha svolto nel corso della sua carriera altri incarichi di responsabilità, tra i quali quello di reggente e supplente presso i Comuni di Rometta, Castelmola, Roccavaldina, Valdina, Santa Teresa Di Riva. Nel biennio 2014-2015 ha acquisito l’abilitazione come segretario generale di fascia A, quella cioè necessaria per i Comuni superiori a 65 mila abitanti.

Francesca Stornante