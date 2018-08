Il vicequestore della Polizia di Stato, Nicolò D’Angelo, è il nuovo dirigente della Polizia Stradale di Messina.

Nato a Trapani, entra in polizia nel 1987 e vince il concorso per commissario nel 1990. Consegue la laurea in giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma e dopo 4 anni di accademia presso l’Istituto Superiore di Polizia viene assegnato alla Questura di Trapani dove dirigerà in prima battuta l’Ufficio Personale e successivamente l’Ufficio Stranieri. Nel 1999 viene chiamato alla direzione del Commissariato di Polizia di Mazara del Vallo per passare l’anno successivo alla guida della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale.

Nel 2001 è dirigente del Commissariato di Polizia di Alcamo e nel 2004 capo di Gabinetto della Questura di Trapani. Nel 2008 sempre a Trapani sarà chiamato a dirigere la Polizia Stradale per trasferirsi poi quale ultimo incarico na Messina.