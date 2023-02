Non può lasciare casa di notte ma scappa e ha un incidente - Tempostretto

L'impatto, non grave, gli costa i domiciliari. E' un 35enne con precedenti di Barcellona

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Costa un pezzo di libertà, ad un 35enne barcellonese, l’incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto qualche sera fa. L’uomo infatti ha qualche precedente con la giustizia sulle spalle ed aveva l’obbligo di dimora con il divieto di uscire di casa tra le 21 e il mattino successivo.

Proprio in quella fascia oraria, invece, si è allontanato ed è rimasto coinvolto in un incidente stradale, per fortuna senza grosse conseguenze. Se non quella appunto, per lui, di essere beccato dalla Polizia a violare gli obblighi.

Scatta perciò per lui l’aggravamento della misura cautelare e da oggi, come disposto dal Tribunale di Barcellona, è ai domiciliari.