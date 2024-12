Nuotatori messinesi sul podio ai campionati regionali assoluti in vasca corta

I risultati più importanti arrivano dall'Unime seconda in classifica e con 26 medaglie. Titoli e podi però anche per Swimblu Milazzo e Power Team Messina

Tutti i nuotatori delle categorie (Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores) si sono sfidati nel weekend alla piscina Nesima di Catania in vasca corta. Il campionato assoluto invernale ha premiato la Poseidon Swim che ha chiuso con 368 punti davanti all’Unime con 293. Pià staccata a chiudere il podio l’Idra Altair con 144 punti. In classifica entrano anche Swimblu, nona con 77 punti, e Power Team 12ª con 30,5 punti.

Brillano ancora le nuotatrici universitarie che abbassano ancora i record regionali fissati appena la settimana scorsa alla Coppa Brema nella 4×50 stile libero femminile assoluta (Arcudi, Ferrara, Costarella, Iaria) in 1’47″80 e nella 4×50 mista (Arcudi, Raffa, Iaria, Ferrara) in 1’56″04. Sugli scudi ancora Emma Arcudi in solitaria fissa il nuovo record regionale per le categorie Juniores, Cadette e Seniores nei 100 misti in 1’04″52. Inoltre nella prima frazione della staffetta Arcudi nuota i 50 dorso in 28″80, migliorando il primato Juniores e Cadette che già le apparteneva.

Le medaglie dell’Unime

Emma Arcudi conquista l’oro nei 50, 100 farfalla e nei 100 stile libero e 100 misti, più l’argento nei 50 stile libero. Carola Costarella è bronzo nei 50 stile libero. Giorgia Iaria è argento nei 100 e 200 farfalla e bronzo nei 50 metri. Silvia Raffa conquista l’oro nei 100 rana e l’argento nei 50 e 200 metri. L’Unime femminile vince la staffetta 4×50 stile libero con Arcudi, Ferrara, Costarella e Iaria e la 4×50 mista con Arcudi, Raffa, Iaria e Ferrara.

Al maschile Domenico Costarella è oro nei 50, 100, 200 stile libero e 100 misti. Antonio Bavastrelli vince l’argento nei 400 misti, 1500 stile libero e il bronzo negli 800. Simone Romeo argento nei 100 farfalla, Giuseppe Manganaro bronzo nei 50 dorso, Matteo Bolignano argento nei 200 rana. Le due staffette maschili terminano al secondo posto, la 4×50 stile libero con Ripepi, Barbaro, Manganaro e Costarella, la 4×50 mista con Manganaro, Bolignano, Ripepi, Costarella.

Le medaglie di Swimblu e Power Team

Staffetta Swimblu, da sinistra Zaccone, D’Amico, Perdichizzi, Di Mario

Per la Swimblu dei tecnici Zappia e Torre brilla il settore femminile. Sofia Perdichizzi vince il titolo nei 400 stile libero, la stessa ottiene poi l’argento nei 100 e 800 metri a stile libero, più in bronzo nei 200. Giorgia Di Mario è argento nei 400 stile libero e la staffetta 4×50 stile libero composta da Zaccone, Perdichizzi, D’Amico e Di Maria ottiene il secondo gradino del podio.

Titoli e podi al maschile invece per la Power Team Messina. I ragazzi allenati da Luca Bombaci che salgono sul podio regionale sono Gianmarco Grifò, oro nei 50 rana, e Riccardo Sidoti, argento nei 50 dorso ed ex aequo nei 100.