Nuoto, Angemi e Akhmetov sul podio regionale. Arcudi torna dal Settecolli

I due piccoli messinesi erano impegnati a Trapani per l'assegnazione dei titoli agli Esordienti A

È trascorso un altro weekend intenso per il nuoto messinese. A Trapani gli Esordienti A si sono sfidati in vasca lunga per l’assegnazione dei titoli regionali, impegnate le società Unime, Power Team e Ulysse. A Roma alla sessantesima edizione del Settecolli, affianco la Nazionale azzurra che preparava le Olimpiadi di Parigi, c’erano Emma Arcudi (Unime) e il messinese Davide Marchello.

A Trapani tutte e tre le società messinesi iscritte entrano in classifica conquistando punti. Il risultato migliore è dell’Unime che chiude al quarto posto con 250 punti. La coppa se l’aggiudica la squadra Mimmo Ferrito di Palermo con oltre mille punti, seguita dalle etnee Poseidon e Aqua Fit. In 16ª e 17ª posizione rispettivamente Power Team con 35 punti e Ulysse con 28. Le squadre che hanno preso parte al campionato regionale erano in tutto 20, di cui 18 sono andate a punti.

Individualmente brillano Aryiel Angemi dell’Unime che conquista ben cinque medaglie individuali. La piccola nuotatrice universitaria è oro nei 100 stile libero, 100 dorso e 100 farfalla; in tutte e tre le distanze fa segnare la miglior prestazione stagionale siciliana. Ancora argento nei 200 dorso e 200 misti. Tra i maschi unico messinese sul podio è Ilias Akhmetov della Power Team che conquista il bronzo nei 200 rana, il ranista powertino è un esordiente primo anno quindi avendo battuto avversari di un anno più grandi di lui il suo è un risultato ancora più prestigioso.

Sempre tra i primo anno buone prove per Alessandro Caliri (Unime) che ottiene il quinto posto nei 100 farfalla e vince la finale B nella doppia distanza. Tra i tesserati dell’Ulysse i migliori piazzamento sono di Mattia Cucè in finale B nei 100 stile libero e 100 farfalla e di Angelo Cucè in finale B nei 200 stile libero.

Arcudi e Marchello al Settecolli

Impegno con prospettive diverse per i due nuotatori transitati da società messinesi. Emma Arcudi (Unime), nonostante sia in carico per gli appuntamenti che seguiranno, d’accordo con il tecnico nazionale Menchinelli e l’Unime, ha preso parte al Settecolli per accumulare esperienza internazionale. E sicuramente la classe 2009 reggina l’ha fatta l’esperienza, specie nelle batterie dei 50 farfalla dove non ha nuotato il suo miglior tempo, come era logico aspettarsi, ma ha nuotato a fianco di Sara Sjostrom. La svedese è primatista mondiale della velocità e una delle nuotatrici più forti e soprattutto longeve del panorama internazionale. Arcudi ha poi chiuso la sua esperienza romana nei 100 farfalla al sabato.

Davide Marchello, ex Ulysse da qualche tempo tesserato con l’Esercito, al Settecolli figurava come Italia ed era iscritto a 200, 400, 800 e 1500 stile libero. Nella prima giornata ha nuotato i 400 metri entrando in finale A con l’ottavo tempo e migliorandosi in 3’48″18 ha chiuso al settimo posto. Sabato per lui gli 800 metri dove ha nuotato la seconda serie al pomeriggio dove ha chiuso al secondo posto in 7’54″36, crono che gli è valso il decimo posto. Nell’ultima giornata ha nuotato solo i 200 stile libero e non i 1500, nella gara breve ha conquistato la finale B al mattino vincendo la batteria in 1’48″31, al pomeriggio grossomodo ha ripetuto lo stesso tempo.