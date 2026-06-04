Nuoto, i fratelli Molonia protagonisti nella 5km di Piombino

Ai campionati italiani di categoria di nuoto in acque libere i fratelli Gabriele e Cristian Molonia conquistano l'argento tra i Cadetti e Juniores, in gara anche il fratello Ivan tra i Ragazzi

Impegnati da inizio settimana nei campionati italiani assoluti e di categoria di fondo i fratelli Molonia insieme ad altri messinesi stanno prendendo parte alla rassegna nazionale al fianco di mostri sacri del nuoto di fondo come Gregorio Paltrinieri. Nella giornata di lunedì si è iniziato con la 10 km vinta proprio dal capitano dell’ItalNuoto nel maschile, dove Gabriele Molonia, messinese ex Ulysse e Unime e ora tesserato con La Fenice di Enna, ha sfiorato il podio terminando quarto tra i Cadetti.

Nella giornata di martedì riposo per tutti e ieri, mercoledì 3 giugno, si è tornati in acqua con la prova di 5 km. Tra i Cadetti splendida doppietta siciliana con il palermitano Giovanni Lauricella, tesserato con la Canottieri Napoli, che ha vinto la prova, alle sue spalle ha toccato conquistando l’argento il più grande dei fratelli Molonia, Gabriele tesserato come detto La Fenice da questa stagione. Nella categoria appena sotto, i Juniores, era in gara Cristian Molonia, atleta della Ssd UniMe e scorso anno campione tra i Ragazzi nella 5 km, il messinese si è ripetuto salendo sul podio anche tra i Juniores conquistando l’argento.

In gara anche Ivan Molonia, terzo fratello e il più piccolo che ha partecipato nella prova dedicata ai Ragazzi. In questa rassegna toscana impegnati anche altri atleti messinesi. Da Giorgia Di Mario in forza alla Swimblu, a Davide Marchello, tesserato Esercito, e Andrea Fazio, portacolori da qualche anno della Cn Uisp Bologna. Nella giornata odierna, giovedì 4 giugno, si nuoterà la prova ad eliminazione knockout, una gara di tre step per un totale di 3km.