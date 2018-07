Sanità. De Domenico: "Ospedale di Patti venga riqualificato come Dea"

Nuove polemiche sul decreto di riordino della rete ospedaliera regionale, in discussione all'Ars presso la commissione sanità in questi giorni. Ieri un nuovo incontro, che ha visto emergere la classificazione dell'ospedale di Patti come presidio di base. Alla seduta, tra gli altri, presente anche il deputato Pd Franco De Domenico.

“L’inquadramento ingiustificato dell’ospedale di Patti come presidio di base penalizza un’ampia area territoriale della costa tirrenica -ha dichiarato De Domenico- Il Barone Romeo di Patti è una struttura articolata in ben 24 unità operative di cui tre di terapia intensiva e una di emodinamica. E' inoltre uno dei pochissimi ospedali con elipista notturna, attiva 24 ore su 24 e inserita nella rete della protezione civile nazionale e regionale, oltre ad essere dotato di ben 131 posti letto".

La struttura, ha proseguito De Domenico, non risulterebbe quindi adeguata alla classificazione come presidio di base. "E' necessario -ha concluso- che il presidio di Patti venga riqualificato come dipartimento di emergenza, urgenza ed accettazione di primo livello, con l’attribuzione di tutte le prerogative del caso".

Salvatore Di Trapani