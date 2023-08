Nuovo incidente stradale in Calabria, muore un uomo, ferite la moglie, la figlia e una giovane - Tempostretto

Il sinistro mortale è avvenuto poco prima della mezzanotte sulla SS106 località Trafinello in prossimità del bivio di Cutro

CUTRO – Un nuovo incidente stradale si è verificato la scorsa notte, sulle strade calabresi, dove purtroppo si è registrato un’altra vittima. Il sinistro mortale è avvenuto poco prima della mezzanotte sulla SS106 località Trafinello in prossimità del bivio di Cutro. Due vetture coinvolte una Lancia Musa ed una Nissan Qashqai. Il tragico bilancio è di tre feriti è un uomo deceduto.

A bordo della Lancia viaggiava un nucleo familiare di tre persone, il conducente deceduto sul colpo, la moglie e la figlia minorenne. Queste ultime, una volta estratte dall’abitacolo sono state affidate al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivamente trasportate presso una struttura ospedaliera. Anche la giovane conducente della Nissan, ferita, è stata trasportata in ospedale. Mentre per estrarre la vittima incastrata tra le lamiere è stata necessaria l’autorizzazione del magistrato di turno e medico legale. Sul posto anche la Polizia Stradale per gli adempimenti di competenza.