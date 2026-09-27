Nuovo premio per il dj e producer messinese Joe Bertè

Arriva anche il riconoscimento come "Miglior etichetta discografica siciliana 2026"

Joe Bertè è un dj messinese che porta la Sicilia nel mondo. Per lui anche il premio, ennesimo riconoscimento, come “Miglior etichetta discografica siciliana 2026” con la Claw Records.

Così un altro tassello si aggiunge al mosaico di riconoscimenti che negli ultimi mesi ha travolto Joe Bertè, all’anagrafe Giuseppe Bertè, dj e producer nato e cresciuto tra le rive dello Stretto di Messina. Dopo aver conquistato l’Italia intera, il premio più atteso arriva proprio dalla sua terra.

Joe Bertè si è affacciato sulla scena musicale nel 1994 e ha pubblicato il suo primo disco nel 2008, per poi firmare un remix ufficiale per Danny Tenaglia, evento che ha dato il via alla sua carriera di produttore discografico. Da allora la sua attività si è intrecciata con quella di alcuni tra i nomi più noti della scena dance internazionale: è stato remixer ufficiale di artisti come Fly Project, Willy William, Caparezza, Albertino, e Chris Willis ed altri, oltre ad aver collaborato con Bob Sinclair.

Il suo percorso lo ha portato a esibirsi su alcuni dei palchi più importanti del panorama dance mondiale: ha suonato ad ADE Amsterdam, al WMC di Miami, all’IMS di Ibiza e a Dubai, conquistando riconoscimenti prestigiosi come i Sicily Music Awards, vinti in più occasioni, oltre a diverse nomination agli Italian Dance Music Awards.

Oggi Joe Bertè lavora insieme alla sua etichetta, Claw Records (in collaborazione con Net’s Work International), realtà con cui porta avanti sia la produzione che la promozione dei propri progetti musicali e di quelli di altri artisti.

Nonostante da qualche anno viva nel Nord Italia per motivi di lavoro, Joe Bertè non ha mai reciso il legame con la sua terra d’origine. Un legame che i premi ricevuti in questi mesi continuano a rinsaldare, confermando come il suo successo, per quanto ormai nazionale e internazionale, resti profondamente radicato nella sua identità siciliana.

I tre premi del 2026

Il 2026 si sta rivelando un anno straordinario per il dj messinese, che ha collezionato tre importanti riconoscimenti:

• Miglior Deejay Producer Siciliano 2026

• Eccellenza Siciliana Nel Mondo 2026

• CLAW Records – Miglior Etichetta Discografica Siciliana 2026

Quest’ultimo premio, ritirato il 19 settembre a Catania, presso la Fiera di Catania, arriva dopo un percorso già ricchissimo di soddisfazioni: solo pochi mesi prima, l’8 giugno, Bertè aveva infatti vinto per il secondo anno consecutivo il Dance Music Awards come miglior dj producer dance italiano, il riconoscimento più importante a livello nazionale nel settore, definito da chi lo segue “un po’ come l’Oscar di categoria”. In quell’occasione l’artista aveva anche presentato in anteprima il singolo “Offline”, uscito ufficialmente il 12 giugno in tutto il mondo.

Sul meccanismo di voto dei Dance Music Awards, lo stesso Bertè aveva commentato: «Giuria tecnica e votazioni popolari hanno lo stesso peso — dunque per me è stata una doppia vittoria. Inoltre lo staff del concorso seleziona gli artisti che nell’anno solare si sono contraddistinti a livello artistico nazionale: dunque quasi un triplo premio».

Va inoltre ricordato che Bertè era già stato premiato quattro volte come miglior dj & producer siciliano negli anni precedenti, a conferma di un percorso artistico solido e costante nel tempo.

Abbiamo chiesto a Joe Bertè cosa significhi per lui ricevere questo riconoscimento proprio nella sua terra d’origine, dopo due premi nazionali consecutivi: «Dopo due premi nazionali consecutivi per me un traguardo importantissimo….. ricevere anche dei prestigiosi premi nella mia terra riempie il mio cuore di gioia in quanto molto legato alle mie radici rendono questi premi ancora più importanti per me e per il mio percorso musicale».

La cerimonia catanese non è stata solo occasione di premiazione: sul palco della Fiera di Catania, Joe Bertè si è esibito in un live insieme a Dago Hernandez, cantante che ha firmato con lui alcuni dei suoi ultimi successi discografici, tra cui “Offline”, “Emborrachado” e “Me Gusta si te Mueve”. Un momento che ha unito il riconoscimento istituzionale al mestiere che Bertè conosce meglio: far ballare il pubblico dietro la consolle.

Guardando avanti, tra Claw Records e i riconoscimenti appena ricevuti, Bertè ha già le idee chiare sui prossimi obiettivi artistici e discografici per il resto del 2026 e per il 2027. Tra i programmi più imminenti c’è l’uscita del suo nuovo singolo in occasione dell’ADE 2026.

Non solo: sul fronte delle nuove collaborazioni dopo il successo di “Offline” e degli altri brani con Dago Hernandez, l’artista anticipa un nuovo progetto itinerante: «Claw in Amsterdam 2026», il mio party itinerante nel mondo dove oltre alla mia esibizione, si esibiranno in rotazione artisti della mia etichetta discografica provenienti da ogni parte d’Europa.

Tra premi che si susseguono e nuova musica in uscita, il 2026 si conferma dunque un anno chiave nella carriera di Joe Bertè, artista che, pur avendo spostato la propria base lavorativa al Nord, continua a rappresentare Messina e la Sicilia sui palchi di tutta Italia.

Tito Lanciano