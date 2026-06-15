Il messinese Joe Bertè premiato ancora come miglior dj produttore dance italiano

Secondo successo consecutivo al Dance Music Awards per il professionista messinese



C’è un messinese che giorni fa stava sul palco del Money Club di Milano a raccogliere applausi — e non era lì per caso. Joe Bertè, all’anagrafe Giuseppe Bertè, dj e producer nato e cresciuto tra le rive dello Stretto, ha vinto per il secondo anno consecutivo il Dance Music Awards come miglior dj producer dance italiano. Un riconoscimento che, nel mondo della musica dance nostrana, è un po’ come l’Oscar di categoria.

Lo ha fatto con quella discrezione che lo contraddistingue: niente proclami, nessuna fanfara anticipata. Prima il premio, ritirato sul palco della finale nazionale andata in scena lunedì 8 giugno. Poi si è messo dietro le consolle e ha fatto quello che sa fare meglio: ha fatto ballare le persone, presentando in anteprima assoluta il suo nuovo singolo, “Offline”, uscito ufficialmente in tutto il mondo il 12 giugno.

I Dance Music Awards sono la manifestazione più importante in Italia dedicata interamente alla nightlife e alla musica dance. La finale combina il voto popolare via sms con il giudizio di una giuria tecnica, su oltre trenta categorie. E proprio su questo meccanismo, Bertè ha le idee chiare: «Giuria tecnica e votazioni popolari hanno lo stesso peso — dunque per me

è stata una doppia vittoria. Inoltre lo staff del concorso seleziona gli artisti che nell’anno solare si sono contraddistinti a livello artistico nazionale: dunque quasi un triplo premio».

Vincere una volta è già qualcosa. Vincere due volte di seguito vuol dire che non è stato un caso.

Chi conosce la storia di Joe Bertè sa che dietro i riconoscimenti c’è un percorso lungo e solido. Già premiato quattro volte come miglior dj & producer siciliano, il musicista messinese ha costruito negli anni una discografia che circola su label nazionali e

internazionali, firmando remix per artisti del calibro di Fly Project, Willy William, Bob Sinclair, Caparezza e altri nomi noti del panorama internazionale. I suoi DJ set — con sold out all’ordine del giorno — lo hanno portato a esibirsi all’ADE di Amsterdam, al WMC di Miami, all’IMS di Ibiza e a Dubai.

Negli ultimi anni la sua produzione non si è fermata un istante. Dopo il successo internazionale di “Candela” (2023) e di “Me Gusta Si Te Mueve”, a fine 2025 è arrivato “Dale Cosita” — tech house con contaminazioni latine, un brano pensato per far muovere i dancefloor di mezzo mondo.

Il percorso musicale di Joe Bertè: dallo Stretto allo scenario internazionale

Adesso è il turno di “Offline”, il brano che ha scelto di presentare in anteprima proprio la sera del premio.

La coincidenza tra l’uscita del singolo e la notte del riconoscimento non era programmata, o almeno, non del tutto. «L’uscita del brano l’avevo già pianificata da qualche mese», racconta Bertè. «È stata una casualità, o forse un segno del destino, che ha fatto

coincidere nei minimi dettagli i due grandi avvenimenti». Ma al di là della tempistica, è il messaggio del brano a colpire: «”Offline” nasce, come tutti i miei brani, con l’intento di far ballare e staccare la spina dalla routine giornaliera. Questa volta porta anche qualcosa di più: l’invito a stare offline, soprattutto quando si va a ballare o ci si diverte in generale. Staccarci dal nostro smartphone, dai social network e da tutto ciò che negli anni ci ha allontanato dalla realtà e dal puro e sano divertimento — come accadeva nei magici anni Novanta, quando si pensava solo a divertirsi, a godersi il momento piuttosto che filmarlo.

Non intendo dire di non usare i nostri dispositivi, ma solo di moderarne l’utilizzo e vivere il momento al cento per cento, restando offline — proprio come quando saliamo su un aereo».

Messina, intanto, può essere orgogliosa. In una città che spesso fatica a valorizzare i propri talenti, Joe Bertè è la dimostrazione che si può partire dallo Stretto e arrivare dove si vuole, a patto di lavorare sodo, credere nel proprio suono e non smettere mai di girare il mondo con le cuffie in mano.

Il singolo “Offline” è disponibile su tutte le piattaforme digitali.



Tito Agazio Lanciano