Obesità, incontro a S. Teresa di Riva - Tempostretto

S. TERESA – Sabato 16 dicembre dalle 16 si terrà al Centro diagnostico del dott. Francesco Fiumara, in via Padre Giampietro Rigano, a Santa Teresa di Riva, la prima riunione del Gama, il Gruppo di auto mutuo aiuto di amici obesi Onlus, un’associazione nata a Milano nel 2005 che dà supporto ai pazienti obesi di tutto il territorio nazionale, per colmare esigenze informative sulla malattia dell’obesità e sui possibili percorsi di cura per affrontarla e combatterla. Gli incontri sono gratuiti e liberi, riservati ai pazienti o ex pazienti obesi e persone in sovrappeso o persone che soffrono di disturbi alimentari. È esclusa la presenza di personale medico o esperti di settore. Il Gama offre, infatti, uno spazio dedicato a chi vuole condividere una parte del proprio percorso, sciogliere nodi emozionali e confrontarsi con chi ha vissuto e vive lo stesso malessere, per sostenersi vicendevolmente e affrontare al meglio il proprio percorso di cura. Le riunioni, periodiche, saranno guidate da un moderatore, anch’esso paziente ex obeso o in corso di cura. Il 16 sarà presente Iris Zani, presidente Amici obesi onlus, che condividerà la sua esperienza di ex paziente bariatrica. Il Centro di diagnostica del dott. Francesco Fiumara è da giugno centro satellite Inco, l’Istituto nazionale per la cura dell’obesità, con sede principale a Milano, presso l’ Irccs Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio, Gruppo San Donato. Inco è diretto dal chirurgo bariatrico Alessandro Giovanelli.