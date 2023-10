Occhio alla truffa: a decine di messinesi è arrivato l'sms falso del figlio con il telefono rotto - Tempostretto

I messaggi sono tutti identici. I presunti figli dicono di aver rotto o perso il cellulare e che quello è il nuovo numero, inviando un link da non aprire

MESSINA – Occhio alla truffa del telefono rotto. Sono decine gli Sms arrivati anche a cittadini messinesi che rischiano di incappare nel tranello del finto figlio con il telefono rotto. In pratica sul proprio telefono arriva un messaggio da un numero sconosciuto. Il testo parte con un “ciao mamma” o un “ciao papà”. Poi poche parole in cui si spiega che “l’altro telefono” è caduto e si è rotto, ad esempio. E, infine, un link, da cliccare per “continuare su WhatsApp”.

Solo che il link, una volta cliccato, porta a richieste del presunto figlio di denaro o peggio dei dati e delle password per accedere al conto corrente. Con la semplice lettura del messaggio non si rischia nulla, ma la Polizia postale, sul proprio sito, consiglia: “Non rispondere al messaggio, cancella la conversazione e, se lo hai salvato, elimina il numero dalla rubrica”.