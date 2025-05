Oggi il Concertone “Reggio Primo Maggio” con la star Ronn Moss

Falcomatà: " ReggioPrimomaggio è diventato in breve tempo uno dei momenti culturali e musicali più sentiti della città "

REGGIO CALABRIA – Dopo lo strepitoso successo dello Street Food, la città di Reggio Calabria si prepapra ad accogliere un altro grande evento: il concerto “Reggio Primo Maggio” di quest’oggi che animerà l’Arena dello Stretto aperto a tutti, gratuitamente, all’insegna della musica, della condivisione e dell’inclusione. Sul palco si alterneranno Patty Pravo, Ronn Moss, Morgan e Le Orme, vere e proprie icone della musica nazionale e internazionale.

Accanto a loro, tanti protagonisti della nuova scena musicale come Tancredi, Crytical, Moreno, Carboidrati, Angelica Perri, S.I.M.O., Eda Marì, Nigra, Rondine e Marataro. Un mix di generi e stili pensato per coinvolgere ogni tipo di pubblico, dalle famiglie ai più giovani.

“Abbiamo destagionalizzato l’offerta dei momenti culturali e delle manifestazioni pubbliche, – ha affermato il sindaco Giuseppe Falcomatà – e adesso puntiamo a rendere quello del Concerto del Primo Maggio, un evento storicizzato grazie ad un partner serio come Studio 54 Network. Ma il Primo Maggio non è solo musica, ma è anche riflessione e sensibilizzazione, per ricordare l’importanza e il significato storico del lavoro, per cui non si deve abbassare la guardia su un tema la cui tutela è messa a rischio dai dati drammatici delle morti sul lavoro e su quelli che sono i livelli salariali, tra i più bassi d’Europa”.

Il Vicesindaco Carmelo Versace ha definito “un’abitudine consolidata” il concerto del Primo Maggio che grazie a Francesco Massara e Studio 54 Network, può vantare importanti artisti nazionali ed internazionali, come Ronn Moss. Rispetto allo scorso anno abbiamo alzato l’asticella e siamo arrivati a 14 artisti; puntiamo per la prossima edizione di aumentare il parterre per rendere questo evento il più attrattivo del Sud d’Italia”

Francesco Massara, patron di Radio Studio 54 Network ha definito il cast “di altissimo livello, che mette assieme grandi nomi della musica italiana a giovani emergenti del panorama di Amici, ma anche giovani proposte artistiche calabresi in grado di offrire un’assoluta varietà allo spettacolo di domani, per il quale si prevede una grande adesione di pubblico. Felice che il Concerto Reggio Primo Maggio, nell’incantevole palcoscenico dell’Arena dello Stretto, possa essere storicizzato così come preannunciato da Falcomatà e Versace”.

Per l’artista Ronn Moss, con un passato da star nella soap Beautiful, “Reggio, città meravigliosa con un sole pazzesco, tornerò anche il prossimo anno. Anche per un concerto tutto mio, con la mia band. Oggi canterò una canzone in italiano, perché amo molto la vostra lingua e sto cercando di perfezionarmi per arricchire il mio repertorio di brani italiani.”