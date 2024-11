Ordinanza per l’allerta rossa a Messina, scuole e impianti chiusi il 12 novembre

Il sindaco Basile ha firmato. Ecco tutte le strutture chiuse martedì. Allarme meteo già da oggi

METEO MESSINA – Il sindaco di Messina ha firmato l’ordinanza per l’allerta rossa a Messina. Un allarme temporali, con rischio idrogeologico, che dispone le chisure a partire dalle 17 di oggi e continua fino alle 24 del 12 novembre. Come anticipato da Tempostretto, ecco le strutture che rimarranno chiuse martedì 12 novembre, secondo l’ordinanza sindacale del Dipartimento servizi ambientali del Comune: tutti gli istituti scolastici pubblici, privati e parificati di ogni ordine e grado, compresi quelli dell’infanzia e gli asili nido; le strutture educative e assistenziali (a gestione diretta e indiretta); le ville, i cimiteri e impianti sportivi comunali all’aperto. In più si decide la sospensione delle manifestazioni all’aperto a partire dalle ore 17 dell’11 novembre e fino alle 24 del 12 novembre.

Si legge nell’ordinanza: “La sala operativa del Dipartimento Regionale della Protezione Civile tramite Avviso meteo del 11.11.2024 ha comunicato un livello di Allerta codice ROSSA per rischio idrogeologico e idraulico per la zona I, compresa anche nel Comune di Messina, segnalando a partire dalle ore 16.00 del 11.11.2024 e fino alle ore 24.00 del 12.11.2024 e la previsione del persistere di precipitazioni da sparse a diffuse a prevalente carattere di rovescio o temporale assumendo localmente anche carattere di persistenza sui settori orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento,

RILEVATO CHE:

 il livello di allerta comunicato assume particolare valenza ed impone l’attivazione delle procedure di

emergenza, sono stati attivati i Presidi Territoriali geologici che stanno operando dalle ore 8:00 del giorno 11.11.2024 e che continueranno anche nella giornata del 12.11.2024.

Al fine di prevenire situazioni di rischio e/o pericolo, si ritiene opportuno procedere alla chiusura di tutti gli istituti scolastici pubblici, privati e parificati di ogni ordine e grado e delle ville comunali, dei cimiteri e degli impianti sportivi comunaliall’aperto e la sospensione delle manifestazioni all’aperto”.