Ormai consolidato il collegamento di Messina con l’aeroporto di Reggio Calabria

Dopo la provincia di Reggio Calabria, collegata con l’aeroporto internazionale di Lamezia Terme con un servizio di trasporto passeggeri veloce ed economicamente vantaggioso, la Star Bus dell’imprenditore bagnarese Domenico Soldano ha puntato decisamente sull’utenza messinese collegando stabilmente la Sicilia con l’aeroporto di Reggio Calabria.

L’idea, semplice ma efficace, è quella di intercettare l’utenza di Messina e provincia per fornire un servizio di trasporto e collegamento con l’aeroporto di Reggio Calabria, sul modello di servizio sperimentato con successo sulla tratta Reggio Calabria – Lamezia Terme. Nel periodo estivo il servizio interessa anche Milazzo, con l’aeroporto di Reggio Calabria che diventa un Hub turistico verso le Isole Eolie.

Il servizio viene svolto su prenotazione ed è anche su singola richiesta. Star-bus.it fornisce a Sacal in tempo reale i dati dei viaggiatori, questo perché si possa garantire all’utenza messinese uno sky priority ed accelerare così il check-in in aeroporto. Il servizio rappresenta per l’utenza messinese un grande vantaggio in quanto i tempi di trasporto verso l’aeroporto di Reggio Calabria sono stimati entro e non oltre 80 minuti totali, avendo anche priorità all’imbarco con Caronte & Tourist con il quale la Star Bus ha instaurato rapporti di partenariato.

Il servizio viene offerto da Star-Bus.it a “rischio d’impresa” con unico sostegno derivante dal pagamento del ticket da parte dell’utenza. Davanti all’ingresso dell’aeroporto di Reggio Calabria vi è posizionato uno stallo per carico/scarico passeggeri e stazionamento. A Messina invece i bus-navetta attendono gli utenti in Piazza della Repubblica (stazione centrale FS).

“La Star Bus – spiega Domenico Soldano – è ormai un punto di riferimento importante nel panorama dei trasporti interregionali, con i collegamenti da Messina a Reggio Calabria, e da Reggio Calabria per l’aeroporto di Lamezia Terme; oltre naturalmente a collegare le maggiori destinazioni turistiche in Italia e in Europa con una flotta che si adegua alle molteplici esigenze dell’utenza. Veicoli di diversa tipologia e dimensione capace di adattarsi alle richieste di un mercato in continua evoluzione. Inoltre – aggiunge l’imprenditore bagnarese – siamo sempre pronti a raccogliere tutte le opportunità e le sfide che il settore turistico offre, per promozionare, strutturare, e rendere facilmente raggiungibile la destinazione Calabria”.

