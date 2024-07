Ospedale di Lipari e Ccpm di Taormina, Musolino interroga Volo in Commissione Bicamerale

La senatrice di Italia viva: "A Panarea, l'assenza di mezzi attrezzati per il trasporto sanitario costringe i cittadini a ricorrere alla moto ape in caso di emergenza"

di Carmelo Caspanello

MESSINA – La senatrice di Italia Viva Dafne Musolino ha sollevato diverse criticità relative alla sanità siciliana in occasione di una seduta della Commissione Bicamerale per il contrasto ai disagi dell’insularità. Le sue domande, rivolte all’assessore regionale alla Salute Giovanna Volo (presente alla seduta), si sono concentrate su isole minori e Cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo di Taormina.

Isole minori al centro dell’attenzione

Musolino ha posto l’accento sulle carenze del presidio ospedaliero di Lipari, in particolare del reparto di Ginecologia, dove la mancanza di medici in Ostetricia costringe le partorienti a trasferirsi a Milazzo, con disagi per loro stesse e per i loro familiari. L’attenzione si è poi spostata su Panarea, dove l’assenza di mezzi attrezzati per il trasporto sanitario costringe i cittadini a ricorrere a moto ape in caso di emergenza. “Disagi oggettivi e rilevanti”, ha commentato la Senatrice, “per i quali i cittadini siciliani si aspettano risposte concrete e immediate”.

Liste d’attesa e nomine dei manager: dubbi e proposte

“Encomiando il piano del neo direttore generale dell’Asp di Messina, Giuseppe Cuccì, per la riduzione dei tempi di attesa” attraverso l’ampliamento del calendario delle visite ambulatoriali anche ai giorni festivi, Musolino ha chiesto se questo modello verrà esteso ad altre realtà siciliane. Dubbi sono stati sollevati anche sulla regolarità dei requisiti di alcuni manager sanitari nominati, per i quali la Senatrice ha richiesto maggiore chiarezza. “Il sistema di passaggio automatico dei commissari al ruolo di manager – ha affermato Musolino – non ha dissipato i dubbi sulla regolarità dei requisiti di alcuni nominati, su cui è necessario fare chiarezza”.

Cardiochirurgia pediatrica a Taormina: il futuro incerto

Pur apprezzando i progetti futuri della Regione, Musolino ha ribadito l’urgenza di affrontare le criticità attuali, come la vicenda della Cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo di Taormina (Ccpm). Grazie al suo impegno, è stato approvato un ordine del giorno al Senato che impegna il Governo a non chiudere il reparto. La Senatrice ha accolto con favore l’impegno del Presidente Schifani di richiedere la deroga al Decreto Balduzzi per il mantenimento del reparto, chiedendo però di conoscere gli sviluppi concreti. L’Assessore Volo ha garantito alla senatrice Musolino una dettagliata relazione scritta in risposta a tutti i quesiti posti.